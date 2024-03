Calcio serie D. I Mobilieri tornano a sperare. Sisti: "La vittoria ci dà più forza»

In tutto il calcio minuto per minuto di altri tempi, la vittoria dei Mobilieri Ponsacco nell’ultima trasferta in terra senese sarebbe stata annunciata da un assordante “Clamoroso a Piancastagnaio“, la capolista Pianese sconfitta per la prima volta in casa. Risultato sorprendente per i pronostici della vigilia dettati dalle differenze dall’organico tecnico dei due team e dalla classifica. A sostenere le previsioni dei bookmakers anche le squalifiche del capitano De Vito di mister Bozzi, del massaggiatore Micheletti e con il debutto in panchina del match analyst Mario Sabia. L’exploit della squadra dei Mobilieri (oltre a richiamare la vittoria simile del 23 ottobre del 2022 in casa dell’imbattuta capolista Arezzo) ha radici nei sensibili miglioramenti mostrati nella precedente gara col San Donato Tavarnelle al Comunale e nella organizzazione della trasferta con partenza il sabato e pernottamento e ritiro all’hotel Convento San Bartolomeo di Piancastagnaio. E’ la prima vittoria della gestione Bozzi, innescata da un concentrato di segnali tecnici e preparativi logistici che hanno sicuramente stimolato la formazione rossoblù illuminata da un eurogol del livornese Borselli. La squadra ha dato fondo a tutte le energie con raziocinio ed umiltà, mantenendo ancora un volta il clean sheet, anche per qualche errore avversario, ma riuscendo ad affondare la prima della classe con merito riconosciuto anche dal tecnico Prosperi della Pianese.

Senza proclami ma certamente soddisfatto il presidente Valerio Sisti: "Una vittoria che dà un senso a questa annata che non cancella i nostri problemi ma ci da maggior forza per affrontate le partite che rimangono. Avevo detto ai ragazzi,possiamo anche perdere per la forza dei nostri avversari o per decisioni avverse dei direttori di gara, ma non per mancanza di carattere e combattività. La squadra ha lottato è stata più cinica e determinata".

Luciano Lombardi