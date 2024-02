Calcio Serie D, i rivali del Carpi. Corticella, stangata del giudice. Al Cabassi senza tre titolari

CARPI

È arrivata ieri dal giudice sportivo la ’mazzata’ sul Corticella dopo le 3 espulsioni subite dal club bolognese, atteso domenica al ’Cabassi’, nella gara di domenica scorsa con l’Aglianese. Mister Miramari perderà per ben 6 giornate Farinelli, esterno d’attacco (6 reti per lui) fra i più pericolosi del reparto offensivo dei biancazzurri "per offese all’arbitro dopo l’espulsione proseguite anche davanti agli spogliatoi nel dopo gara". A Carpi mancheranno poi anche il regista Menarini, che è stato fermato 2 giornate, e l’altro centrocampista offensivo Bertani (anche per lui 6 reti), squalificato per 2 giornate, entrambi espulsi per una manata al volto rivolta a un avversario. Tre assenze pesanti, anche se il Corticella pratica un calcio a memoria, in cui risalta più il collettivo che i singoli e quindi per il Carpi sarà vietato pensare agli assenti. Intanto ieri alla ripresa erano fermi Sall e Saporetti affaticati, per loro solo terapie. A parte ancora Bouhali che mancherà come Maini, possibile il rientro di Sabattini.

In foto: Menarini con Forapani nella gara di Corticella

d.s.