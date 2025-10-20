Calcio serie D: i rossoblù di Potepan in dieci per il rosso a Melloni cercano di recuperare la rete di svantaggio senza però riuscirci. Un’Imolese coraggiosa perde con la capolista

IMOLESE0LENTIGIONE1

IMOLESE: Salgado; Bellucci (33’st Accursi), Ricci, Elefante; Barnabà, Dragoi, Lisi (40’st Troiano), Agbugui (22’pt Riccardi); Manes (16’st Melloni), Mattiolo; Rizzi. A disp. Cipi, Nistor, Cocchi, Macario, De Chiara. All. Potepan.

LENTIGIONE: Gasperini, Mirri (16’st Penta), Pari (33’st Mordini), Jessey (27’st Nanni), Masini, Battistello (16’st Cudini), Alessandrini, Mele, Cellai (36’st Iori), Miglietta, Nappo. A disp. Cheli, Bita, Panigada, Agbekomu. All. Pedrelli.

Arbitro: Isoardi di Cuneo.

Reti: 25’pt Nappo.

Note: ammoniti Dragoi, Battistello, Bellucci, Pari, Lisi; espulso Melloni.

Si ferma a cinque la striscia di risultati utili consecutivi dell’Imolese, sconfitta ieri al Galli dalla capolista Lentigione PER 0-1, che invece non si ferma e, anzi, getta le basi per una prima fuga in solitaria nel girone. Sconfitta sì, ma nessuna disfatta per i rossoblù, colpiti a metà primo tempo e poi rimasti in dieci nel finale, per l’espulsione di Melloni, a tenere comunque testa ad una delle squadre più attrezzate del campionato.

Due minuti e Rizzi avrebbe la chance per sbloccare il match, ma il suo tentativo è fin troppo debole per far male a Gasperini. Poco dopo ci prova anche Manes, murato però al momento del tiro. Ma al 25’, dopo l’ennesima occasione non sfruttata dall’Imolese con Agbugui, il Lentigione passa con Nappo, che su punizione, da oltre 30 metri, disegna una traiettoria perfetta che si insacca all’incrocio dei pali (0-1).

Nonostante lo svantaggio, i rossoblù non si scompongono e, nella ripresa, flertano più volte con il pari.

A 3’ dalla fine, il rosso a Melloni (per fallo a palla lontana) e il colpo di testa velenoso, ancora di Rizzi, anticipano l’amaro epilogo, che sancisce il secondo ko interno dei ragazzi di Potepan dopo quello con il Sangiuliano. Prossima fermata in trasferta, domenica prossima sul campo della Trevigliese.

Giovanni Poggi