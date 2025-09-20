Calcio serie D. Il Tuttocuoio a caccia dei primi tre punti

Occasione di riscatto per il Tuttocuoio? E’ questa la speranza che regna in casa neroverde, con la squadra impegnata oggi contro il Desenzano nella gara della 3a giornata di Serie D. Il teatro è anche questa volta lo stadio Mannucci di Pontedera (fischio d’inizio alle 17), lo stesso dove due settimane fa, nella partita inaugurale della stagione, gli uomini di Aldo Firicano avevano strappato un pareggio in extremis al neopromosso Tropical Coriano. Quel 2-2 rappresenta al momento l’unico punto in classifica ottenuto dalla squadra della presidente Paola Coia, dal momento che nel turno scorso è arrivata la sconfitta per 2-0 sul terreno del Crema. La partita odierna si colloca nel quadro dei 46 anticipi dell’intera categoria che caratterizzano il fine settimana e dettati dalla disputa del turno infrasettimanale in programma mercoledì prossimo 24 settembre e che vedrà il Tuttocuoio ospite del Cittadella Vis Modena, attuale capolista a punteggio pieno insieme a Sangiuliano e Pro Sesto.

Da parte sua il Desenzano ha un punto come il Tuttocuoio, quello derivato dal pari interno con il Pro Palazzolo alla seconda giornata, dopo la sconfitta di misura rimediata a Piacenza nel match d’inizio campionato. Che ogni partita abbia una storia a sé stante e che non esistano partite facili a questi livelli è una cosa risaputa, tuttavia quella di oggi sembra davvero un confronto alla portata per agganciare la prima vittoria. Ovviamente da parte dei pontaegolesi è doveroso mettere in campo quella grinta che in queste due partite si è vista solo a tratti ma che è indispensabile in questi campionati e che aveva contraddistinto i neroverdi nell’avvio della stagione scorsa.

s.l.