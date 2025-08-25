Calcio - Serie "D»: il punto. Ghiviborgo ferma la Pistoiese. Buon pari nel test al "Melani»

Ormai ci siamo: sabato, alle 15.30, inizia la stagione ufficiale ed in casa del Ghiviborgo sale l’attesa, per il derby di Coppa Italia contro i "cugini" del Tau, al "Bellandi", in una sorta di prova generale per tutti in vista del campionato che vedrà i colchonenos esordire fra le mura amiche contro il neopromosso Camaiore.

Nel frattempo si è chiusa la quinta settimana di preparazione con l’amichevole di lusso del "Melani" a Pistoia, al cospetto degli orange padroni di casa, che saranno fra le protagoniste dell’altro girone, il "D", quello prevalentente emiliano.

Per il gruppo di Corrado Ingenito si è trattato di una sfida piuttosto impegnativa (terminata 1 a 1), soprattutto nel primo tempo, quando la Pistoiese è passata in vantaggio grazie ad una punizione di Maldonado ed in cui ha attaccato con buona continuità, anche se il Ghivi si è difeso bene ed ha risposto con una traversa colpita da Cannarsa.

Nella ripresa i ritmi sono logicamente calati, per i carichi di lavoro del periodo che hanno finito per appessantire le due squadre. Solita girandola di sostituzioni, con i due allenatori a provare uomini e schemi e biancorossoazzurri in crescita fino al pareggio nel finale, siglato da Baldacci con un bel diagonale. 1 a 1 il risultato, per quello che può contare nel mese di agosto, e buone indicazioni per il tecnico che ha schierato in avvio quella che possiamo definire la "formazione base".

Da sabato prossimo, però, come detto, si comincerà a fare sul serio ed il primo turno di Coppa Italia di serie "D" è importante soprattutto per morale e acquisizione di consapevolezza nei propri mezzi, aspetto basilare per una compagine quasi del tutto nuova e molto giovane.

Lo staff tecnico continua a sondare il mercato ed è vicino a chiudere per un paio di ragazzi interessanti che andranno a rafforzare un organico già valido ma che può diventare ottimo.

Flavio Berlingacci