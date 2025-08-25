Calcio - Serie "D»: il punto. Ghiviborgo ferma la Pistoiese. Buon pari nel test al "Melani»
Valida prova dei colchoneros nell’ultima amichevole ufficiale prima del derby di sabato in Coppa Italia contro il Tau.
Ormai ci siamo: sabato, alle 15.30, inizia la stagione ufficiale ed in casa del Ghiviborgo sale l’attesa, per il derby di Coppa Italia contro i "cugini" del Tau, al "Bellandi", in una sorta di prova generale per tutti in vista del campionato che vedrà i colchonenos esordire fra le mura amiche contro il neopromosso Camaiore.
Nel frattempo si è chiusa la quinta settimana di preparazione con l’amichevole di lusso del "Melani" a Pistoia, al cospetto degli orange padroni di casa, che saranno fra le protagoniste dell’altro girone, il "D", quello prevalentente emiliano.
Per il gruppo di Corrado Ingenito si è trattato di una sfida piuttosto impegnativa (terminata 1 a 1), soprattutto nel primo tempo, quando la Pistoiese è passata in vantaggio grazie ad una punizione di Maldonado ed in cui ha attaccato con buona continuità, anche se il Ghivi si è difeso bene ed ha risposto con una traversa colpita da Cannarsa.
Nella ripresa i ritmi sono logicamente calati, per i carichi di lavoro del periodo che hanno finito per appessantire le due squadre. Solita girandola di sostituzioni, con i due allenatori a provare uomini e schemi e biancorossoazzurri in crescita fino al pareggio nel finale, siglato da Baldacci con un bel diagonale. 1 a 1 il risultato, per quello che può contare nel mese di agosto, e buone indicazioni per il tecnico che ha schierato in avvio quella che possiamo definire la "formazione base".
Da sabato prossimo, però, come detto, si comincerà a fare sul serio ed il primo turno di Coppa Italia di serie "D" è importante soprattutto per morale e acquisizione di consapevolezza nei propri mezzi, aspetto basilare per una compagine quasi del tutto nuova e molto giovane.
Lo staff tecnico continua a sondare il mercato ed è vicino a chiudere per un paio di ragazzi interessanti che andranno a rafforzare un organico già valido ma che può diventare ottimo.
Flavio Berlingacci
