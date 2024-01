Calcio Serie D. Il Carpi a Lodi trova un Fanfulla dai due volti. In casa colleziona flop e fuori compie delle imprese

CARPI

È un Fanfulla dai due volti praticamente opposti quello che domenica il Carpi troverà sulla propria strada a Lodi dopo l’avvio shock di inizio 2024. I bianconeri lombardi, fermi all’11° posto a +2 sulla zona playout e a -6 dalla squadra di Serpini, sono la peggior squadra di tutto il girone per rendimento casalingo, mentre fuori casa hanno fatto addirittura più punti del Ravenna capolista. Due rendimenti che il Carpi ha già ’assaggiato’ a proprie spese nella gara di andata, visto che il Fanfulla è l’unica squadra ad aver espugnato il ’Cabassi’, vincendo 2-1 in rimonta dopo il vantaggio di Saporetti su rigore. Quella fu una delle 5 vittorie su 9 gare esterne dei lodigiani (le altre sono 4 pareggi), che lontano da casa sono l’unica squadra imbattuta del girone e con 19 punti viaggiano in trasferta a +2 anche sul Ravenna. Alla ’Dossenina’ invece la squadra di mister Albertini è la peggiore di tutte con appena 6 punti in 10 gare, peggio anche delle ultime 3 della classe Borgo San Donnino, Mezzolara e Progresso: l’unico successo è arrivato il 29 ottobre con la Sammaurese, mentre sono 6 le sconfitte (le ultime 3 di fila con San Marino, Sant’Angelo e Sangiuliano) e 3 i pari.

Dal campo. In casa biancorossa l’unico ancora ai box è il solito Tentoni che anche ieri ha svolto solo terapie e palestra. Sabattini, Frison e Rossi hanno invece fatto differenziato in campo senza accusare dolore e potrebbero anche prima di fine settimana aggiungersi al gruppo. Ancora assente invece Cortesi (comunque squalificato), in permesso fino a oggi.

d.s.