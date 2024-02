Calcio Serie D. Il Carpi finalmente in abbondanza. Serpini ha sette centrocampisti

CARPI

È finalmente un Carpi (quasi) in abbondanza quello che si avvicina alla sfida di domani con il Sant’Angelo. Soprattutto in mediana, dove mister Serpini in questi mesi ha dovuto fare i salti mortali, le scelte sono tante per i tre posti: due saranno di certo per Forapani (foto) e Mandelli, mentre sono addirittura in 5 a giocarsi l’altra maglia da mezz’ala. In pole c’è Tentoni, che ha convinto al rientro a Sorbolo e da tre settimane sta lavorando a pieno ritmo al pari di Rossi, pure pienamente ristabilito, ma ci sono anche Larhrib (che però nei piani della gara sarà il vice Cortesi), Gerbino e Beretta, con quest’ultimo che si è unito al gruppo e per la prima volta sarà fra i convocati. Col solo Bouhali fuori uso (come lui out Sabattini, che da martedì sarà in gruppo, e Maini), soni ben 7 i centrocampisti a disposizione, anche se Beretta pur recuperato al 100% è indietro di condizione e al massimo potrà giocare uno spezzone. Rispetto a Sorbolo l’unica variante dal 1’ dovrebbe essere quella di Mandelli per Larhrib, perché difesa e attacco non dovrebbero cambiare. Davanti a Lorenzi spazio a Verza, Rossini, Calanca e Cecotti, mentre davanti Cortesi agirà alle spalle di Sall e Saporetti, con Arrondini che ha finalmente messo alle spalle il dolore al piede e potrà dare un apporto maggiore.

d.s.