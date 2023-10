Calcio Serie D. Il Carpi verso Corticella con Filippo Frison. Il difensore si candida per la difesa a tre

CARPI

Sembra arrivato il momento di Filippo Frison (foto). Il difensore classe 2002, scelto per sostituire Maini, è la possibile novità nel Carpi di domani a Corticella. Mister Serpini ha avuto buone risposte dall’ex viola nei due ingressi nel finale di Sant’Angelo e con il Victor, dove il tecnico era passato alla difesa a tre. E proprio il 3-5-2, invece del classico 4-3-1-2, potrebbe essere il vestito del Carpi al ’Biavati’. Anche ieri Serpini ha provato entrambi i moduli e la decisione verrà presa solo dopo la rifinitura di stamattina. Il ballottaggio sul modulo diventa dunque quello fra Frison e il trequartista: nel 3-5-2 infatti Frison si metterebbe al centro fra Rossini e Calanca, con Tcheuna e Cecotti esterni della mediana a cinque completata da D’Orsi (resta aperto il ballottaggio con Tentoni), Mandelli e Forapani, mentre in attacco il ballottaggio per affiancare Sall riguarderebbe Larhrib e Cortesi, che ieri è tornato in gruppo dopo il permesso personale di cui aveva usufruito giovedì. Nel 4-3-1-2 invece toccherebbe alla stessa squadra di domenica. Dopo quello che ha combinato Davide Galiffi della sezione di Alghero al ’Cabassi’ nella famigerata gara col Lentigione (da allora il fischietto sardo non è stato più designato in D…), suona quantomeno curioso che l’Aia domani a Corticella abbia designato di nuovo un fischietto della stessa sezione per la gara del Carpi. Toccherà infatti a Stefano Selva di Alghero.

Anticipi. Oggi si giocano 5 gare (ore 15): Lentigione-Aglianese, Borgo S.D.-Certaldo, Prato-Forlì (14,30), Pistoiese-Progresso e Sant’Angelo-Mezzolara (16,30). Davide Setti