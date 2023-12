Calcio, Serie D. Il Città di Varese saluta Guri. Castellanzese, in arrivo Lusha

Porte girevoli per due varesine della Serie D. Da un lato nuovi arrivi, dall’altro partenze per altri lidi. Il Città di Varese si è assicurato le prestazioni del centrocampista Mattia Ortelli il cui inizio di stagione era stato con la casacca della Folgore Caratese. Il nuovo acquisto dei biancorossi ha trascorsi nelle giovanili di Renate, Inter e Cremonese. Con la squadra milanese in particolare ha fatto la trafila dall’Under 17 all’Under 19. Chi invece lascia la compagnia è Sindrit Guri con cui la società ha deciso di rescindere consensualmente il contratto. "Dopo un colloquio chiarificatore e costruttivo con staff, tecnico e squadra – recita una nota della società - la dirigenza biancorossa si è resa conto che Guri non aveva dentro di sé il fuoco e la passione ritenuti indispensabili per un calciatore che veste la maglia del Città di Varese".

Solo nuovi ingressi, invece, nelle file della Castellanzese. Dall’Arconatese arriva Klajdi Lusha,attaccante classe 2003. La nuova punta neroverde cresciuta nelle giovanili del Parma ha trascorsi anche nel Fanfulla. Lusha si è detto felice di essere approdato "in una società di cui altri giocatori mi hanno parlato molto bene". A disposizione di mister Manuel Scalise sarà anche Simone Pandini, terzino destro classe 2004 ex giovanili di Monza e Milan, Caronnese e Folgore Caratese.

Cristiano Comelli