Calcio Serie D. Il dg Guidi ci crede: "Il Poggibonsi ora deve reagire»

"Aspettiamo una reazione ad opera dei ragazzi". Così si esprime Giacomo Guidi, direttore generale del Poggibonsi, sul profilo social del sodalizio di viale Marconi, in previsione della gara casalinga (domani, ore 15) dei Leoni con il Grosseto. Questa mattina allo stadio Stefano Lotti mister Calderini dirigerà la seduta della vigilia per il collettivo, pronto a misurarsi con una big autentica del campionato. Un Grosseto deciso a compiere una rimonta, ancora possibile a meno nove turni dall’epilogo, in direzione della vetta nel girone E dei dilettanti nazionali. Ai giallorossi dunque il compito di conservare, o ritrovare, la necessaria determinazione nell’incontro con un team ospite che di sicuro non farà sconti. "Dovremo affrontare una formazione che lotta per vincere il campionato di serie D – aggiunge Guidi - e per questo servirà una prestazione di livello da parte della squadra". Alle spalle a carico del Poggibonsi gli esiti avversi del match allo stadio Leonardo Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa… "La battuta d’arresto, col punteggio di 2-0, patita sei giorni or sono tra le mura del San Donato Tavarnelle – prosegue Guidi – deve farci capire che non dobbiamo in alcun caso mollare la presa. Tutte le partite in calendario sono importanti per raggiungere l’obiettivo della conferma del posto in categoria, come da programmi della società". Il dg Giacomo Guidi si sofferma infine sugli eventi che accompagneranno il Poggibonsi al confronto con i Torelli della Maremma: "Ricorderemo nell’occasione due figure davvero rilevanti per i nostri colori: Stefano Lotti da un lato e Uliano Vettori dall’altro. Hanno dato tanto ai Leoni ed è giusto celebrarli in una domenica speciale".

Paolo Bartalini