Calcio - Serie "D". Il Tau cerca conferme

Senza Bachini (ne avrà ancora per un mese e mezzo, problemi alla schiena), dopo il successo in coppa e l’esordio vincente a Siena, al "Comunale" di Altopascio arriva il Vivi Altotevere Sansepolcro che chiameremo solamente con il nome della cittadina per comodità. Un paese in provincia di Arezzo (sulle rive del Tevere, ma anche nei pressi dello spartiacque appenninico e, quindi, sul confine con Umbria e Marche e con la costa adriatica romagnola a meno di 100 chilometri), ma che, calcisticamente, fa parte del comitato federale umbro. E’ una neopromossa di ritorno, nel senso che retrocesse due stagioni fa ed è ritornata subito in quarta serie. Nelle stagioni 1979-’80 e 1980-’81 ha disputato due campionati dell’allora "C2", nei professionisti.

Fondata nel 1921, gioca le sue gare interne allo stadio "Buitoni", visto che la notissima azienda, adesso inglobata dalla "Nestlé", venne fondata proprio nella cittadina della Valtiberina nel 1827. Ritornando al presente, i bianconeri sono guidati in panchina da Mezzanotti, ex giocatore dalla carriera importante.

Gli unici precedenti sono di due stagioni fa, quando ad Altopascio finì 0-0, con vittoria del Tau, invece, al "Buitoni" per 4-0. Alla prima giornata il Sansepolcro ha battuto lo Scandicci e qualche settimana fa ha costretto, in amichevole, ad un faticoso 1-1 il quotato Arezzo, primo in classifica attualmente in "C", girone "B".

Il trainer amaranto, Maraia – che recupera gli squalificati Carli, Cartano e Barsotti (sono nuovi, squalifiche maturate con le squadre di appartenenza precedenti) – fotografa così il match. "Ottimo avvio – afferma – : cominciare bene è fondamentale. Spesso ho dichiarato che le partite sono decise dagli episodi, ma sono felice dell’ottima prestazione della squadra a Siena".

"Anche i nostri prossimi avversari hanno vinto all’esordio – continua l’ex tecnico di Lucchese e Pontedera – sarà un match molto difficile. Abbiamo lavorato bene questa settimana. Recuperiamo ben tre squalificati rispetto a Siena che sicuramente sapranno darci una grossa mano. Abbiamo qualche giocatore acciaccato, di cui valuteremo la condizione in avvicinamento alla partita. In ogni caso sono certo che, chiunque andrà in campo, saprà dare il massimo per questa maglia e per questo gruppo: domenica scorsa c’è stata una dimostrazione lampante".

Massimo Stefanini