Calcio serie D: Il giudice decreta lo 0-3 con il Ghiviborgo per Fabri in campo da squalificato. Orvietana: sconfitta a tavolino e 4 turni a Fiorucci

ORVIETO – In serie D sconfitta a tavolino per l’Orvietana in occasione della gara di domenica 19 novembre contro il Ghiviborgo terminata 1-1. Il Giudice sportivo ha sancito lo 0-3 a tavolino perché i biancorossi hanno schierato Francesco Fabri, nonostante il classe 2003 dovesse scontare una squalifica, addirittura dal 7 maggio 2022, quando vestiva la maglia del Perugia Primavera. Una squalifica per somma di ammonizioni dopo i quarti di finale playoff. Fabri è stato sempre in lista la scorsa stagione sia a Grosseto in serie D, nelle prime due giornate di campionato, sia all’Olympia Thyrus, in Eccellenza, dove ha saltato solo una gara per somma di ammonizioni contro il Cannara. L’Orvietana scivola così in solitaria al sestultimo posto con 14 punti, mentre il Ghiviborgo sale al settimo posto a quota 25. Il tutto alla vigilia di due sfide delicatissime contro Grosseto e Livorno prima della sosta natalizia. Il Giudice sportivo ha anche squalificato per 4 turni il tecnico dell’Orvietana Silvano Fiorucci, espulso domenica scorsa durante la gara contro l’Aquila Montevarchi. Un ko per 3-0, il secondo interno di fila con lo stesso passivo, inframmezzato dal pari in casa della Pianese capolista, che ha indotto in qualche valutazione la società. Sul fronte cessioni, invece, pronto a salutare Orvieto il fantasista Mauro Veneroso (96) pronto ad accasarsi in Enna, di fronte ad un’offerta molto importante, con i siciliani primi in classifica decisi a puntare dritti alla serie D.