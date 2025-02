Calcio serie D. Il Gubbio va a cercare l’impresa in Sardegna: "Ma contro la Torres serve la partita perfetta»

GUBBIO – C’è una Sardegna da conquistare. Il Gubbio affronta la 26° giornata alla ricerca punti e continuità, e lo fa oggi pomeriggio (ore 15) in casa della Torres terza in classifica. Mister Fontana, assente alla conferenza stampa, lascia l’incombenza dei microfoni al suo vice, Alessio Rubicini, che commenta così gli avversari di turno dei rossoblù e la partita che vorrà affrontare il Gubbio: "Noi andiamo sempre per fare bottino pieno, la mentalità del mister con questa squadra credo sia evidente, cioè di voler dominare e di voler fare noi la partita imponendo la nostra idea di gioco anche contro la Torres. Loro sono un gruppo che ha continuità di lavoro nel tempo con la stessa proposta, moderna e ben delineata, che hanno saputo costruire e portare avanti nel corso degli anni e questo insieme alla qualità e alle individualità di spicco, li sta portando a lottare per il primo posto. Sicuramente servirà una grandissima prestazione per ottenere punti in Sardegna, solo così potremo farcela". La continuità nei risultati passa per gli allenamenti settimanali, con uno sguardo al calendario: "Noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, vogliamo dare continuità ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo ma sappiamo che questo potrà passare solo attraverso la prestazione, proseguendo il nostro percorso che non è basato sui numeri ma su determinati principi e idee di gioco. La squadra è in un percorso di crescita, settimanalmente si vedono progressi sia individuale che di gruppo, le prossime partite saranno decisive come le altre, ogni punto è importante visto che la classifica è corta e anche due vittorie di fila ti fanno salire molto. Noi ora vogliamo dare continuità di lavoro, di fare ancora più squadra per recuperare i ragazzi, di conseguenza vengono i punti". Per la gara odierna mister Fontana dovrebbe confermare gli undici scesi in campo contro l’Arezzo, eccezion fatta per Rosaia squalificato, mentre dall’infermeria torna Signorini. Centrocampo obbligato, attacco quasi certo, i ballottaggi sono in difesa: Signorini vuole tornare titolare, e sulle fasce, due posti per Zallu, Tentardini e D’Avino.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Tozzuolo, Rocchi, D’Avino; Corsinelli, Iaccarino, Faggi; Spina, Tommasini, D’Ursi. All. Fontana Federico Minelli