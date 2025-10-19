CALCIO SERIE D. Il Lentigione al Galli. L’Imolese prova a fare il colpaccio

Galli vestito a festa, entusiasmo e desiderio di confermarsi, dopo l’ultima bella e importante vittoria di Castelmaggiore, e perché no, provare a sgambettare la capolista Lentigione. Che oggi è attesa a Imola (ore 15), per il round numero 8 del girone D, che l’Imolese affronta di petto, gonfio di risultati confortanti (2 vittorie e 3 pari nelle ultime cinque), con rispetto ma senza paura, nonostante di fronte ci sarà la prima della classe. Proprio come vuole Potepan. "Sarà un bel test – ha detto alla vigilia il mister –, contro una squadra e una società organizzata, che negli ultimi anni ha fatto sempre i playoff: sarà curioso sfidarli, anche per capire a che punto siamo, soprattutto nella crescita caratteriale e di personalità dei ragazzi. Ma abbiamo lavorato bene in settimana, perciò siamo molto fiduciosi".

Imolese in un buon momento di forma, ma ancora alla ricerca di continuità, soprattutto al Galli, dove fin qui i rossoblù hanno raccolto appena 3 punti in 3 gare. L’essersi però sbloccati in trasferta, domenica scorsa col Progresso, può sicuramente agevolare il lavoro del gruppo. "Ci tenevamo particolarmente a vincere, specialmente perché si trattava di un derby e perché finalmente siamo riusciti a conquistare l’intera posta, dopo pareggi comunque importanti a Pistoia e Piacenza. E poi, anche a livello di prestazioni, siamo in crescita".

Giovanni Poggi