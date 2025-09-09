Calcio serie D: il mister Potepan dopo il pareggio a Pistoia. "Imolese quasi perfetta. Bravi i miei ragazzi»

L’Imolese è partita con il piede giusto. Prima la vittoria in coppa contro il San Marino, poi il pareggio al debutto su uno dei campi più difficili del girone, il Melani di Pistoia (foto), rovinando subito i piani agli "orange" di Andreucci, frenati da una prestazione intensa e attenta dai ragazzi di Potepan, che hanno confermato quanto di buono già avevano mostrato nell’ultimo mese. L’aveva promesso alla vigilia l’allenatore argentino, alla prima stagione sulla panchina rossoblù, "ci faremo trovare pronti" – aveva detto -, e così è stato, pur soffrendo per larghi tratti. Ma bisogna anche essere capaci di farlo e, domenica, la squadra ci è riuscita con successo. Per questo, il pareggio conquistato in Toscana pende più dalla parte di un punto guadagnato rispetto a due potenziali persi, considerata anche la mole di occasioni costruite nei 90 minuti dalla Pistoiese, salvata però soltanto dalla rete a 8 minuti dal termine del neoentrato Alagna, che ha evitato un capitombolo non da poco ad una delle squadre favorite per la promozione in Serie C. "Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, hanno giocato una partita quasi perfetta – ha commentato nel post-gara Potepan -. Purtroppo abbiamo subito il pareggio in un momento in cui ci sembrava di avere la gara sotto controllo e loro si erano un po’ innervositi, ma penso che il risultato sia quello giusto. La Pistoiese ha avuto qualche occasione, ma noi abbiamo fatto una partita di grandissima intensità, limitando i danni contro una formazione di grande livello e terminando anche con molti under in campo: questo per noi è motivo di orgoglio, considerato che è un aspetto sul quale lavoriamo tanto". Un undici gagliardo quello sceso in campo al Melani, entrato con la faccia e la voglia giusta, consapevole dei propri mezzi. "Non avremmo firmato per il pareggio, anche perché venivamo da una buona prova con il San Marino e avevo visto il gruppo impegnarsi a fondo in settimana sotto ogni punto di vista. Poi, io non mi accontento mai di un pari, amo vincere e porto questa mia mentalità ovunque". E l’effetto Potepan si vede, anche nell’energia messa sul campo dai ragazzi, che ancora devono e possono crescere, ma tempo e margini ci sono per farlo, la maratona è infatti appena cominciata. Il tutto mentre il presidente Di Benedetto sarebbe in procinto di chiudere la trattativa per la cessione delle quote di maggioranza del club al giovane imprenditore Riccardo Sarti, 19enne imolese ceo dell’asset digitale legato all’ambito motoristico Diamond Abstract Project. Come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Di Benedetto, nelle prossime ore l’operazione dovrebbe concludersi, dando il via ad una nuova era in città e al Bacchilega. Domenica al Galli (ore 15) in arrivo i milanesi del Sangiuliano.

Giovanni Poggi