CALCIO SERIE D. Il Montevarchi si prepara al riscatto

Riscatto è la parola d’ordine in casa Montevarchi dopo la sconfitta nella prima di campionato a Foligno maturata in una gara dai due volti: poco brillante fino all’intervallo e interpretata dai rossoblù con un approccio morbido; ben più tonica nella ripresa al netto di un avversario dai valori tecnici indiscutibili.

Domenica prossima, dunque, gli aquilotti meditano la riscossa, nel confronto d’esordio davanti al pubblico amico del Brilli Peri e si troveranno di nuovo di fronte il San Donato Tavarnelle, la squadra battuta il 31 agosto scorso nel turno inaugurale di Coppa Italia. Si giocherà alle 15 e al Comunale di via Gramsci i gialloblù della Val di Pesa arriveranno forti dell’esordio vittorioso per 2 – 1 con il Trestina, griffato dalle reti di Ciravegna e dell’ex Riccardo Doratiotto.

Nell’incontro con i fiorentini il Simone Marmorini potrà contare sul rientro di Federico Mencagli, il centravanti assente in Umbria per una squalifica residua e grande protagonista del successo di Coppa con tanto di gol.

G.B.