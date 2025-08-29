Calcio Serie D. Il Poggibonsi ha problemi in mediana in vista della sfida dell’Artemio Franchi. Mazzolli deve alzare bandiera bianca

Problemi a centrocampo per il Poggibonsi, in vista del match del primo turno di Coppa Italia di dopodomani pomeriggio a Siena. Una distorsione alla caviglia blocca Mazzolli (nella foto) e al momento inoltre nello stesso reparto non è recuperabile a brevissimo il giovane Ciacci. Defezioni pesanti e tempi di recupero che al momento sarebbero da stabilire con precisione sulla base di verifiche e accertamenti di carattere fisico da parte dello staff sanitario. Mazzolli si è presentato allo stadio Stefano Lotti con le stampelle ieri pomeriggio, in seguito all’infortunio patito due giorni or sono.

L’ultima seduta in ordine cronologico allo Stefano Lotti ha visto la regolare partecipazione poi di atleti che nei giorni scorsi sono dovuti rimanere un po’ ai bordi del rettangolo, per via di una serie di acciacchi che sembrano al momento superati anche per merito del lavoro portato avanti dal preparatore atletico Yuri Fabbrizzi. È il caso del centrale di retroguardia Federico Borri, dell’esterno Pruszko oltre a Bertini e Boduri: tutte pedine sulla carta utilizzabili da mister Barontini, che sarà costretto però a modificare fisionomia in una mediana che sembra adesso tartassata dagli eventi.

Si attendono comunque i responsi anche della seduta di rifinitura. Allenamento della vigilia che fornirà a Barontini le necessarie risposte in merito all’undici da opporre ai bianconeri di Tommaso Bellazzini, già al timone del Ghiviborgo. Allo studio più di una soluzione, sul piano tattico e nella scelta dei singoli. Non ci sono defezioni a livello disciplinare da considerare in Coppa Italia per il Poggibonsi. In campionato dovrà invece scontare tre giornate l’attaccante Skerma. Un provvedimento che rimanda al 2024-2025, quando la punta dei Leoni indossava i colori dello Sporting Cecina.

Paolo Bartalini