Calcio Serie D. Il Poggibonsi studia un doppio e interessante colpo. Nei mirino il centrocampista Borghi e la punta Boriosi

Emergono i primi nomi per il Poggibonsi edizione 2025-2026 in serie D. Niente di ufficiale, visto che per le formalizzazioni dei legami occorre attendere come si sa la fatidica data di martedì 1 luglio. Ma intanto gli addetti ai lavori dei giallorossi avrebbero individuato un paio di pedine come possibili "colonne" per la prossima stagione, sia in mediana che in avanti: Leonardo Borghi, centrocampista della classe 2003, già al San Donato Tavarnelle e al Figline, e l’attaccante Matteo Boriosi, goleador dell’Eccellenza (sedici centri) con i colori biancoverdi della Baldaccio Bruni. Atleta che vantava anche altre richieste di club dei dilettanti nazionali – Vivi Altotevere Sansepolcro, su tutti – come riportato nella giornata di ieri da Almanacco del calcio toscano. Borghi è ricordato anche per una rete realizzata contro il Poggibonsi nella sfida allo stadio Leonardo Pianigiani del 2021-2022 in D, terminata con il successo dei Leoni con il punteggio di 2-1 all’ultimo istante sul San Donato Tavarnelle capolista e poi promosso in C proprio a spese del Poggibonsi nei mesi di primavera. E per il versante offensivo, dunque, gli occhi del direttore sportivo Marcello Bucciarelli – e anche di mister Barontini - si sarebbero soffermati sulle caratteristiche di Boriosi, venticinque anni, elemento dai validi riscontri nella principale categoria regionale e ambìto anche a livelli superiori. Il Poggibonsi in questo caso avrebbe posto la propria candidatura, fino ad aggiudicarsi lo sprint per affidarsi alle prestazioni di Boriosi. Non rimane che attendere la prossima settimana per il nero su bianco e per ulteriori novità e conferme nel Poggibonsi, in merito alla composizione di un organico che potrebbe conoscere più variazioni, stando almeno ai pronostici estivi.

Paolo Bartalini