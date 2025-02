Calcio Serie D. Il Poggibonsi aspetta il Ghiviborgo. Andrea Poggesi indica la strada giusta: "Sacrificio e il giusto atteggiamento»

È tornato in giallorosso, Andrea Poggesi (nella foto). Dopo le esperienze in forza ad Arezzo, Pro Sesto e Team Altamura, l’esterno della classe 2002 ha ripreso confidenza con l’ambiente che aveva lasciato al termine della stagione 2021-2022. Un’annata vissuta da protagonista, insieme con l’intero collettivo, dal calciatore di fascia di provenienza Fiorentina. "Ho ritrovato in pratica l’ambiente di allora – spiega Poggesi – ovvero una società seria e una grandissima piazza con numerosi tifosi al seguito. Ringrazio la dirigenza, il direttore, il mister per aver rinnovato la fiducia nei miei riguardi".

Un giudizio, oggi, a proposito della squadra? "Non ho avuto difficoltà a integrarmi in un gruppo affiatato, giovane, coeso. Ingredienti che possono rappresentare un valore aggiunto, nell’ottica del conseguimento dei traguardi". Un obiettivo personale? "Personale ma non soltanto. Intendo infatti offrire il mio contributo affinché si riesca a concludere il campionato nel miglior modo possibile, togliendoci delle soddisfazioni".

Come è stato l’esordio-bis con i Leoni, nella sfida esterna con il San Donato Tavarnelle? "Una partita di segno positivo su un terreno di gioco alquanto complicato. Ho visto un valido impatto sulla gara, da parte nostra come collettivo: uniti e compatti per tutto il match. Peccato per la rete annullata a Bigica, ma a eccezione dell’episodio avverso rimane la prestazione convincente".

Ora l’attesa per l’impegno con il Ghiviborgo allo Stefano Lotti… "Una rivale dalle ottime individualità, che ha nella partenza dal basso dell’azione uno dei punti di forza. Formazione, anche per questo, difficile da affrontare". Cosa c’è da mettere in campo, dunque, in vista dell’appuntamento di dopodomani per il Poggibonsi? "La propensione al sacrificio, il giusto atteggiamento, una notevole attenzione come in occasione della recente, vicina trasferta allo stadio Leonardo Pianigiani. Aspetti imprescindibili, per una tentare la via di una buona prova davanti al nostro pubblico, alla nostra gente".

Paolo Bartalini