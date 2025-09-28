Calcio Serie D. Il Poggibonsi nella ‘tana’ del GhiviBorgo. L’allenatore Barontini recupera Gonzi. Bertini: "Rivali tecnicamente molto validi»

Con le prescrizioni emesse nei giorni precedenti al match - divieto di vendita di biglietti ai residenti in provincia di Siena - il Poggibonsi affronta questo pomeriggio la gara in trasferta con il GhiviBorgo. A esaminare i contenuti del match odierno è il portiere Matteo Bertini, classe 2005 da Montecatini Terme, scuola Genoa e trascorsi in D nella scorsa stagione con la Virtus Francavilla. "Avremo di fronte dei rivali tecnicamente molto validi - osserva Bertini - inclini ad adottare il pressing in modo sistematico. Dovremo cercare di offrire il cento per cento contro il GhiviBorgo, per riuscire con il tempo a risollevarci. Proveremo a ricevere il giusto slancio anche dal pareggio di mercoledì allo Stefano Lotti con il Vivi Altotevere Sansepolcro, primo punto in campionato. Un 2-2 riacciuffato che potrebbe anche restituirci un po’ di fiducia, dopo un avvio che purtroppo non è stato tra i migliori per noi, in fatto di risultati nei turni iniziali del cammino. Personalmente mi sto ambientando in questa realtà. Mi forniscono un aiuto anche i compagni di squadra più esperti della retroguardia, per esempio, ma in generale con il gruppo ho un buon rapporto. I componenti di un gruppo quasi interamente nuovo, devono innanzitutto conoscersi al meglio". Bertini si concentra sulla sfida e rivela le sue preferenze tra i colleghi..."Il mio riferimento nel ruolo, tra gli estremi difensori che si esprimono ai principali livelli del calcio, è Guglielmo Vicario. Osservo sempre il suo modo di stare tra i pali".

Mister Barontini, che ieri ha guidato la seduta di rifinitura in compagnia degli addetti dello staff, recupera a centrocampo Gonzi, che ha archiviato il provvedimento emesso dal giudice sportivo all’indomani della gara del 20 settembre all’Artemio Franchi. È invece ancora assente per squalifica - seconda e ultima giornata di stop disciplinare - l’esterno Di Martino. Il Poggibonsi intanto è pronto a inserire in gruppo un altro Under: è il terzino Alessandro Sinatra, del 2006, provenienza Sampdoria e apparizioni in serie D con i colori del Paternò e del Sora. Sul campo di gioco di gioco di Coreglia Antelminelli, dirigerà il confronto GhiviBorgo-Poggibonsi, valido per la quinta giornata, Simone Spagnoli di Tivoli. Assistenti, Valerio Fatati di Latina ed Emanuele Rotatori di Ciampino.

Una ipotetica formazione del Poggibonsi al fischio di avvio delle 15: Bertini, El Dib, Ponticelli, Gonzi, Borri F., Borghi, Ndiaye, Corzani, Boriosi, Ciacci, Skerma.

Paolo Bartalini