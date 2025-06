Calcio Serie D. Il Poggibonsi cede Alessandro Massai e Lorenzo Belli al Sansepolcro

Altre due collocazioni a Sansepolcro per calciatori già in forza al Poggibonsi. Si sistemano in bianconero il centrocampista Alessandro Massai (foto a destra) e l’esterno d’attacco Lorenzo Belli (foto a destra). Entrambi salutano l’ambiente di viale Marconi dopo una stagione di permanenza (Massai a cammino in corso) e trovano spazio nella formazione del Vivi Altotevere, tornata nei dilettanti nazionali dopo l’affermazione nell’Eccellenza. Con il team biturgense si era precedenza accordato anche un altro Leone di ieri, la punta Domenico Vitiello, reduce da un campionato e mezzo con i colori del Poggibonsi.

In un’estate dalle tante variazioni, prendono direzioni differenti più protagonisti del sodalizio. Pedine-bandiera, come il numero 1 e capitano Francesco Pacini, o altri elementi che hanno comunque legato in maniera solida il loro nome al Poggibonsi versione serie D del recente periodo agonistico. Ci sono comunque delle conferme da considerare e altre ipotesi sulle quali sta lavorando la società e in particolare il direttore sportivo Marcello Bucciarelli tuttora attivo per fornire una fisionomia chiara, compiuta al team da affidare al nuovo allenatore del Poggibonsi, Federico Barontini. Tutto in previsione delle fatiche estive previste allo stadio Stefano Lotti. Un tragitto sul rettangolo che dovrebbe avere inizio giovedì 24 luglio.

Questo sulla base dei programmi tecnici e atletici dello staff che si è da poco formato intorno allo stesso mister Barotini, con l’apporto del vice Gabrio Gamma e del preparatore dei portieri Alfredo Geraci, che saranno impegnati accanto ai componenti di una équipe sanitaria che annovera il dottor Paolo Chiti, fedele al ruolo di responsabile del comparto, e la fisioterapista Giulia Aprea.

Paolo Bartalini