Calcio Serie D. Il Poggibonsi si prepara alla sfida contro il Seravezza. Bertini: "Nessuna alternativa, bisogna fare risultato»

L’incontro casalingo dei Leoni allo Stefano Lotti, dopodomani con il Seravezza Pozzi, esaminato dal portiere dei giallorossi Matteo Bertini (nella foto), classe 2005, da Montecatini Terme. "Sul nostro cammino troveremo un’altra compagine da zona alta della classifica, la terza forza dopo Grosseto e Siena – osserva Bertini – ma noi non abbiamo alternative: saremo chiamati a fare la nostra parte sul campo nei novanta minuti e a cercare di ottenere un risultato. Occorre ‘guardare a noi stessi’, come si suol dire. Facendo valere i miglioramenti, pur privi purtroppo del conforto di riscontri concreti, del recente periodo. Con il San Donato Tavarnelle siamo stati puniti da un episodio: non meritavamo certo la sconfitta. A Grosseto, nonostante il 3-1, abbiamo voluto dare un segnale al campionato: nonostante l’evidente difficoltà a livello di classifica, la squadra c’è. E come gruppo intendiamo provare a risollevarci dalla scomoda posizione di coda. Il calendario non sembra esserci troppo di aiuto, ma nel match con il Seravezza Pozzi sarà necessario ancora offrire il massimo. Per poi concentraci su una fase di possibili scontri diretti in chiave perrmanenza in categoria".

Matteo Bertini si sofferma anche agli aspetti personali del suo ruolo in questo torneo del Poggibonsi. La sua seconda annata in serie D, dopo il prezioso percorso nelle giovanili del Genoa: "Sento di essere cresciuto nel rendimento: giocando, del resto, si acquisisce una dose maggiore di sicurezza. Tenendo conto comunque che c’è sempre molto da lavorare, in settimana, nelle varie sedute".

A questo proposito, un cenno all’opera quotidiana sul rettangolo di Alfredo Geraci, preparatore specifico dei portieri del Poggibonsi, nello staff di mister Gabrio Gamma insieme anche con Yuri Fabbrizzi per il comparto atletico… "Con Alfredo Geraci c’è da sempre un buon feeling e lo stesso posso dire – aggiunge Bertini, in conclusione – in merito al rapporto con gli altri colleghi tra i pali, Giovanni Baracco e Lorenzo Cerone. Un’équipe affiatata è senza dubbio funzionale ai progressi da compiere nel nostro tragitto di atleti".

