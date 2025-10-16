Calcio Serie D. Il Poggibonsi studia soluzioni. Gamma e Fusci in corsa

Una soluzione interna per la successione di Federico Barontini sulla panchina del Poggibonsi? In questo caso i candidati sarebbero Gabrio Gamma e l’attuale mister degli juniores nazionali, Massimo Fusci.

Due poggibonsesi molto legati ai colori: un giovane e un esperto. Ma non è escluso che emergano delle figure di tecnici che per adesso non hanno avuto modo di manifestarsi per la corsa verso il posto vacante. Ma che potrebbero inserirsi nello sprint.

Gamma (nella foto) da martedì ha assunto le redini del gruppo con un incarico temporaneo. Lo ha riportato la società nel comunicato ufficiale. A prescindere dalle scelte della dirigenza per il timone della squadra, il Poggibonsi deve preparare un altro incontro delicato per la propria posizione di classifica: allo stadio Stefano Lotti arriverà domenica il San Donato Tavarnelle per una sfida tra vicini che interessa stavolta due settori differenti della graduatoria. Leoni chiamati con urgenza a reagire.

Una separazione di strade fra società e allenatore, possiede sempre il sapore dello choc. O della "sconfitta collettiva". Lo spiegato il presidente Giuseppe Vellini, rimarcando le sue assunzioni di responsabilità, in decisioni prese sempre per il bene del Leone. Mister Barontini non ha avuto in pratica il tempo materiale per lavorare su un organico al completo, considerati gli infortuni, fin dall’estate, di alcune pedine basilari, e gli atleti inseriti nella rosa da pochissimo e quindi privi in quel momento dei novanta minuti.

La volontà dell’esonero è maturata ad opera dell’Us Poggibonsi dopo sole sette giornate: un epilogo rapido, come non capitava da decenni in casa Poggibonsi, nelle fasi di avvio di una stagione, seppure con risultati non certo positivi come quelli attuale da parte della formazione giallorossa.

Un precedente torna in memoria e rimanda all’ottobre del 1998, con il passaggio di testimone tra Brunero Bianconi e Roberto Malotti. Certo, un ambiente non deve lasciare alcunché di intentato per la risalita. Allo stesso tempo non si può affermare che Barontini abbia ricevuto, in questo mese e mezzo di permanenza, anche un piccolo aiuto dalla buona sorte.