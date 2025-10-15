Calcio Serie D. Il Poggibonsi esonera Barontini. Gamma in panchina ad interim

Novità nella conduzione tecnica dei Leoni. Federico Barontini (foto) non è più l’allenatore del Poggibonsi e la squadra è temporaneamente affidata al vice, Gabrio Gamma. Un traghettatore di casa, "in attesa di individuare il nuovo mister" come rivela l’Us Poggibonsi in una nota nella quale ringrazia Barontini per l’impegno, la professionalità e la dedizione. Per la successione, si sussurra di una soluzione interna (Fusci, attualmente al timone degli juniores nazionali). A meno che non emergano altre ipotesi in previsione della gara casalinga con il San Donato Tavarnelle. Un altro incontro delicato, per il Poggibonsi chiamato a risollevarsi dall’ultima piazza. Ieri pomeriggio Barontini è giunto allo Stefano Lotti. Ha salutato la squadra, i collaboratori, il ds Marcello Bucciarelli e tutti gli addetti ai lavori della dirigenza.

"L’amarezza c’è – ha precisato Barontini – sebbene un epilogo del genere ci possa stare dal profilo oggettivo dei risultati. Tanto più che domenica a Foligno abbiamo compiuto due passi indietro nella prestazione, rispetto alla sfida precedente con il Prato, nella quale, nonostante la sconfitta, ci eravamo distinti per il rendimento. Dispiace perché questo gruppo, opportunamente integrato nel recente periodo, e prossimo ad accogliere delle pedine importanti al rientro, fra quindici-venti giorni sarà finalmente nel pieno del proprio valore. Comunque sono sereno e anche orgoglioso della persona Barontini: un aspetto che mi è sempre stato riconosciuto. Poi capitano stagioni che non cominciano per il verso giusto, per errori o altre avversità. Queste sette giornate saranno comunque un bagaglio per il mio futuro. Auguri al Poggibonsi, società, staff, tifosi. E all’addetto stampa Maicol Sabatino, che nel tempo è divenuto quasi uno dell’équipe".

Il presidente Giuseppe Vellini ha spiegato: "Una scelta del Consiglio. Quando si arriva a un cambio sulla panchina, è una sorta di ‘sconfitta generale’, a partire dal sottoscritto, al vertice della società. Mi sono sempre assunto le responsabilità, cercando il bene dell’Us Poggibonsi".

Paolo Bartalini