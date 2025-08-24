Calcio Serie D. Il Poggibonsi gioca alla pari ma nel finale si pungere due volte

GROSSETO 3POGGIBONSI 1GROSSETO: Cardelli, Della Latta, Sacchini, Gerardini, Sabelli, Disanto, D’Ancona, Cichy, Benedetti, Gonnelli, Ciraudo. Panchina: Musardo, Santarelli, Corallini, Marzierli, Riccobono, Sartorelli, Shenaj, Bellini, Carlotti, Ampollini, Brenna, Ferronato. Allenatore Indiani.POGGIBONSI: Baracco, Ponticelli, Mazzolli, Borghi, Gonzi, Corzani, Boriosi, Pippi, Ndiaye, Bruni, Nobile. Panchina: Cerone, El Dib, Skerma, Stianti, Kean Dosse, Biagiotti, Resuttana, Corcione, Cicali, Bettarini, Maiello. Allenatore Barontini.Reti: 4’st Carlotti, 29’st Skerma, 38’st Riccobono, 40’st Marzierli. GROSSETO – Il Poggibonsi cede 3-1 allo Zecchini di Grosseto nell’allenamento congiunto contro la formazione di Indiani. Giallorossi che giocano una partita ordinata nel primo tempo, chiuso 0-0, ma poi si disuniscono nella ripresa. Primo tempo giocato a ritmi molto bassi, complice anche il caldo, col Poggibonsi che al 10’ va in rete con Brizzi, annullato però per fuorigioco. Risponde dopo trenta secondi Disanto, con Baracco bravo a deviare in corner. Ritmi molto bassi, Grosseto che controlla ma crea poco, il Poggibonsi gioca di rimessa. All’intervallo Indiani cambia nove giocatori su undici, mentre Barontini lascia l’ossatura della formazione titolare. Il Grosseto sblocca il risultato subito ad inizio ripresa con Carlotti. E’ il quarto minuto quando i biancorossi, con un’azione insistita, entrano in area di rigore del Poggibonsi finché la palla non arriva a Carlotti che stoppa e di sinistro calcia sotto la traversa. Pochi minuti dopo Riccobono potrebbe raddoppiare con un sinistro forte dalla distanza, ma il portiere dei leoni giallorossi si salva con una bella risposta. Al 19’ della ripresa bello spunto di Corcione a sinistra che poi rientra e calcia, sfiorando l’incrocio dei pali. Dopo dieci minuti di nulla il Poggibonsi poi arriva al pareggio. Disattenzione della linea del Grosseto con un lancio di El Dib per Kean Dosse che lascia scorrere, si inserisce dalle retrovie Skerma che di destro insacca per l’1-1. Dopo il pari i giallorossi prendono coraggio ed il Grosseto si disunisce un po’: al 33’ Ndiaye calcia altissimo da buona posizione. A sette minuti dalla fine però il Grosseto torna nuovamente avanti, imbeccata di Brenna per Riccobono che a tu per tu col portiere avversario insacca, sfruttando un ‘buco’ nella difesa di Barontini. Al 40’ la difesa dei giallorossi si complica la vita, Carlotti recupera palla in area senese e a tu per tu col portiere invece di calciare serve Marzierli che a porta vuota insacca per il 3-1. Nel finale su cross di Riccobono Marzierli colpisce di testa sfiorando il 4-1, negato solamente da una grande parata del portiere giallorosso. Sul corner ancora Marzierli colpisce al volo, ma centrale.