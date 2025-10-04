Calcio Serie D. Il Poggibonsi è affamato di vittorie. Domani al ‘Lotti’ arriva il forte Prato. Mister Barontini valuta i disponibili

Poggibonsi atteso domani alle 15 dalla gara casalinga con il Prato. Una big sul cammino dei Leoni, tuttora alle prese con le operazioni di risalita: i recenti risultati, i pareggi con Vivi Altotevere Sansepolcro e GhiviBorgo, hanno permesso di abbandonare la quota zero a un team che rimane però in coda alla graduatoria del girone E di serie D. Con l’auspicio di ritrovare fiducia anche attraverso l’ambita vittoria che al Poggibonsi manca da aprile (l’1-0 ottenuto a Figline Valdarno nella settimana pasquale). Non si può affermare, peraltro, che il Poggibonsi sia assistito in questo periodo da un pizzico di buona sorte, alla luce delle assenze per infortunio che tormentano l’ambiente già dall’estate. Mister Barontini, nella rifinitura odierna allo stadio Stefano Lotti, deve valutare alcuni effettivi per un eventuale rientro fra i titolari. Nella sfida in trasferta con il GhiviBorgo, il tecnico non ha potuto utilizzare Lorenzo Borri, Boriosi e il brasiliano Paulinho. Defezioni che si sono aggiunte agli stop di più lunga durata a carico di Mazzolli e Biagiotti. Si riaffaccia al gruppo invece l’esterno Di Martino, che ha scontato i due turni di squalifica successivi al cartellino rosso diretto nel finale dell’incontro all’Artemio Franchi. La novità della rosa è rappresentata dall’ingresso di Shenaj, centrocampista della classe 2007.

Tra gli juniores nazionali, in programma oggi il derby al Bertoni con il Siena per i ragazzi guidati da Fusci. Fischio d’avvio alle 15,30. Sette punti in graduatoria per il Poggibonsi, in un torneo dall’area geografica Toscana Umbria che annovera più di un club interessante e con la volontà di primeggiare.

Paolo Bartalini