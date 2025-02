Calcio Serie D. Il Poggibonsi si lancia all’assalto dell’ostico Ghiviborgo. Mignani e Bellini le armi in più a disposizione di Beoni

È la sfida fra due delle compagini dalle poche "vie di mezzo". Nel senso che sia il Poggibonsi, pur reduce da due pareggi consecutivi, sia il Ghiviborgo si distinguono all’interno del girone per una limitata propensione alla ricerca del "punticino". Partita importante allo stadio Stefano Lotti, per un Poggibonsi deciso a provare a raccogliere i risultati utili per centrare prima possibile il traguardo della permanenza in serie D. Il tecnico Michele Beoni (nella foto), che rimpiazza al timone Stefano Calderini a causa dello stop disciplinare, ritrova, almeno tra gli effettivi a disposizione, Mignani in mediana e Bellini in attacco. Rientri non di secondo piano in una rosa chiamata a fronteggiare le potenzialità di un Ghiviborgo - pronto ad affidarsi alle qualità di Gianni Barbera - che vorrà mettere in campo tra l’altro il proprio desiderio di riscatto in seguito al poker interno conosciuto domenica scorsa con una Virtus Flaminia che appare in recupero di posizioni.

Quanto alla situazione interna all’organico del Piggibonsi, non è ancora in gruppo Vitiello nel settore offensivo, una freccia rilevante nell’arco del collettivo. Stesso discorso per Palazzesi in retroguardia, comparto nel quale è assente per squalifica un altro Under, Martucci, alla luce dell’espulsione subita quasi nel finale del match di Tavarnelle terminato a reti inviolate. Defezioni però anche soluzioni nuove, nel Poggibonsi, per effetto dei recenti ingressi di mercato e della rentrée in Viale Marconi di Poggesi, utilizzato già fra i titolari insieme anche con il classe 2006 D’Amato. Alle 14,30 il fischio d’avvio oggi allo Stefano Lotti di Luka Meta di Vicenza. Assistenti, Giovanni Di Meglio di Napoli ed Elvira Rizzo di Enna.

Una ipotesi per lo schieramento iniziale del Poggibonsi: Pacini, Cecconi, Poggesi, Marcucci, Borri, Fremura, D’Amato, Massai, Bellini, Mignani, Belli. Affermazione ieri pomeriggio per gli juniores nazionali nel girone H. Un bel 3-1 ottenuto dai ragazzi di mister Beoni sul terreno del Montevarchi grazie alla doppietta di Fermi, fresco di esordio nella formazione maggiore, e alla realizzazione di Resuttana.

Paolo Bartalini