Calcio Serie D. Il Poggibonsi piazza un ‘colpo’ davvero importante. Ingaggiato e già disponibile il trentunenne Giustarini

Trova concretezza l’idea di potenziamento della rosa annunciata dal presidente del Poggibonsi, Giuseppe Vellini. In gruppo arriva un conoscitore della categoria dei dilettanti nazionali per il settore offensivo: il trentunenne Manuele Giustarini (nella foto).

Nato a Grosseto, Giustarini è reduce da una stagione agonistica vissuta con le maglie di Sanremese e Follonica Gavorrano. Ieri pomeriggio l’annuncio della società di viale Marconi, dopo l’intesa perfezionata in sede dal direttore sportivo Marcello Bucciarelli.

Durante il suo percorso di atleta, Giustarini, ora formalmente un effettivo della rosa dei Leoni, ha indossato anche le casacche di Aquila Montevarchi, Grosseto, Pianese, Flaminia Civita Castellana e Budoni. A giudicare dal numero delle realizzazioni in gare di campionato, Giustarini ha vissuto con i colori dell’Aquila Montevarchi le annate migliori. I periodi più prolifici, insomma, dal profilo delle frequentazioni dei tabellini dei marcatori.

Giocatore definito duttile e generoso, capace di adattarsi a diversi ruoli del fronte d’attacco, Manuele Giustarini rappresenta, secondo il sodalizio guidato da Giuseppe Vellini, un rinforzo di valore e di esperienza. Il classe 1994 dalle solide radici in Maremma è quindi già a disposizione di mister Barontini, per partecipare intanto alle sedute allo Stefano Lotti in preparazione alla sfida, senza dubbio complicata, di domenica prossima dei giallorossi a Foligno, sul rettangolo di un’altra potenziale big del raggruppamento Toscana-Umbria.

Il tecnico e i componenti dello staff, il vice allenatore Gabrio Gamma, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, e Alfredo Geraci, che si occupa dei portieri, sono impegnati adesso nelle necessarie valutazioni delll’organico che ha appena visto l’innesto di un atleta deciso a offrire il suo contributo alla causa. Ripartendo in questo torneo dalla volontà di sostenere i legittimi propositi di rilancio del Poggibonsi, che si trova come noto in coda al girone E della D a quota 2 in classifica dopo un totale di sei giornate.