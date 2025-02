Calcio Serie D. Il Poggibonsi sfida il Montevarchi. Partita complicata. Tra i convocati torna Mazzolli assente da quattro mesi

Nella sfida casalinga con il Montevarchi di oggi alle 14,30, il Poggibonsi ritrova tra i convocati Federico Mazzolli (nella foto). Questa la novità dell’incontro. Il centrocampista, assente da quattro mesi per un problema di carattere fisico, sarà in panchina nella gara contro i valdarnesi dei giallorossi. Un possibile segno di speranza in previsione del suo pieno recupero fra i titolari, in un periodo chiave della stagione agonistica. Mazzolli sarà dunque a disposizione di Michele Beoni, il tecnico in seconda nell’organigramma dei Leoni chiamato a rimpiazzare Stefano Calderini, squalificato in settimana dal giudice sportivo dopo i provvedimenti arbitrali della gara in trasferta con l’Ostia Mare terminata 1-0 per i padroni di casa. In palio punti pesanti nell’incontro odierno, un impegno dalle caratteristiche di uno "spareggio" tra formazioni chiamate innanzitutto a evitare pericolosi passi indietro in una classifica che, per la sua stessa configurazione, rivela sempre delle insidie. Nessuna compagine del resto appare intenzionata a firmare la resa. In settimana le valutazioni compiute dallo staff del Poggibonsi, in attesa del varo dell’undici da opporre al team guidato da Atos Rigucci. Il quale ritroverà in mediana Sesti, reduce da uno stop disciplinare. La direzione del confronto è affidata a Gabriele Iurino di Venosa. Assistenti, Federico Marvulli di Matera e Francesco Di Leo di Policoro. Ecco uno sguardo agli schieramenti della contendenti. Poggibonsi: Pacini, Palazzesi, Cecconi, Borri Fremura, Marcucci, Bigica, Mignani, Belli, Bellini, Vitiello. Montevarchi: Testoni, Vecchi, Ficini, Franco, Martinelli Saltalamacchia, Sesti, Ciofi, Orlandi, Bontempi, Priore. Nel campionato nazionale juniores, ieri pomeriggio, il successo di 2-0 in trasferta del Poggibonsi nel derby col Siena. Un ritorno alla vittoria per il Poggibonsi baby, che si riscatta così da qualche verdetto avverso con una affermazione di carattere.

Paolo Bartalini