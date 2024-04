Calcio serie D. Il Poggibonsi recupera Bellini dopo la squalifica

Giallorossi al lavoro allo stadio Stefano Lotti per il prossimo match di campionato: all’orizzonte la gara in trasferta con il Seravezza Pozzi, formazione in lotta per un posto nei playoff dopo aver trascorso anche dei periodi al vertice della classifica della serie D girone E. Il tecnico del Poggibonsi Stefano Calderini tornerà a contare in avanti sull’apporto di Bellini. Reduce da un turno di squalifica per cumulo di ammonizioni, Bellini è entrato comunque, in seguito alla partita di Sansepolcro disputata nel turno pasquale, nel novero dei giocatori del Poggibonsi con un totale di cento presenze all’attivo e per questo ha ricevuto il riconoscimento della società di viale Marconi. Con il rientro in gruppo di Bellini si prospetta una ulteriore soluzione, dunque, a disposizione dei Leoni per il viaggio in Versilia. In un settore offensivo che si avvale tra l’altro in questo periodo del contributo del miglior Motti. Sia in virtù della duplice realizzazione, a conti fatti decisiva, nella recente sfida casalinga con il Follonica Gavorrano, sia per effetto di altre prove confortanti da parte dell’attaccante della classe 1998. Paolo Bartalini