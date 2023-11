Calcio Serie D. Il Poggibonsi regola l’Orvietana nel ‘secondo tempo’

POGGIBONSI

1

ORVIETANA

0

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Gucci, Borri, Cecchi, Di Paola; Barbera, Mazzolli, Camilli; Bigozzi, Mencagli (33’ Motti), Saccardi.

Panchina: Di Bonito, Tanganelli, Sebastiano, Iania Corcione, Fiaschi, Bartolozzi. Allenatore Calderini.

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi (34’ Rossi); Caravaggi, Congiu, Siciliano, Lorenzini; Orchi, Greco, Manoni (23’ Stampete); Veneroso (40’ Di Natale), Marsili (34’ Santi), Osakwe (30’ Fabri).

Panchina: Vignati, Ciavaglia, Onishchenko, Mafoulou. Allenatore Fiorucci.

Arbitro Dorillo di Torino.

Rete: 3’ Lorenzini (aut).

Note – Espulso al 34’ Orchi.

POGGIBONSI – Grazie a una deviazione alle spalle del proprio portiere da parte di Lorenzini, su un cross ad opera di Saccardi, il Poggibonsi si aggiudica l’incontro allo Stefano Lotti con l’Orvietana. È andata in scena ieri pomeriggio la prosecuzione della partita del 5 novembre interrotta nell’intervallo sul risultato di 0-0 a causa di un problema fisico occorso all’arbitro originariamente designato, Nuckchedy di Caltanissetta. Tre punti importanti per il Poggibonsi a livello di classifica. Mister Calderini deve rinunciare a varie pedine in questa fase, però il collettivo ha reagito alle avversità distinguendosi per un valido impatto sul confronto: il vantaggio e poi anche un rigore negato per una vistosa irregolarità in area ai danni di Borri. Il match sulla distanza di 45 minuti comunque è apparso in verità assai equilibrato e l’Orvietana ha avuto le sue interessanti opportunità per l’1-1. Pacini ha compiuto un paio di interventi preziosi, in particolare la respinta sul colpo di testa di Congiu su angolo di Greco. In quel momento l’Orvietana era in dieci (rosso diretto a Orchi), ma anche in inferiorità ha provato con coraggio fino al 4’ di recupero la via del pari. Poi spazio soltanto all’esultanza dei Leoni.

Paolo Bartalini