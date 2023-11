Calcio Serie D. Il Poggibonsi sfida ancora l’Orvietana. Secondo tempo il 15

È adesso ufficiale la data della disputa del secondo tempo di Poggibonsi-Orvietana per la decima giornata del girone E. Come da ipotesi circolate nell’immediatezza degli eventi che avevano determinato la sospensione, la tranche mancante dell’incontro del Poggibonsi con i biancorossi della provincia di Terni andrà in scena mercoledì prossimo, 15 novembre, allo stadio Stefano Lotti con inizio alle 15. Una sfida della durata di 45’, visto che la prima frazione è stata regolarmente portata a termine dalle squadre con il verdetto, maturato all’intervallo, di 0-0. Poi il direttore di gara, a causa di un suo problema di carattere fisico, aveva decretato lo stop a una contesa che aveva visto gli ospiti colpire un palo e il team di Calderini successivamente più insidioso con un paio di opportunità scaturite da calcio piazzato. In questo periodo i giallorossi sono dunque impegnati sul rettangolo in maniera continuativa, sia la domenica (dopodomani il viaggio ad Altopascio per la gara con il Tau), sia a metà settimana. Sfogliando l’agenda degli appuntamenti di questa fase, il 22 è in calendario il confronto dei Leoni in trasferta con il Livorno, nel tabellone dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di serie D. Paolo Bartalini