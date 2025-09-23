Calcio Serie D. Il primato della Folgore: "Meno belli ma efficaci»

Nonostante tutta la seconda metà della ripresa giocata in 10 contro 11 per il rosso a Pereira (finirà addirittura in nove per il secondo rosso a Lipari), la Folgore viene a capo nel finale di una gara difficilissima contro la Castellanzese. Segna due reti a una squadra finora mai battuta e sale a quota nove punti dopo tre partite che significa primato solitario del girone B di Serie D. Non c’è male come biglietto da visita per il nuovo corso introdotto da mister Belmonte che, da buon allenatore, getta acqua sul fuoco. "Bel bottino, fa piacere, ma adesso è troppo presto per guardare la classifica. I margini di miglioramento sono ampi, c’è tanto lavoro ancora da fare e non sono frasi fatte queste, ma è la realtà". Sul 2-1 contro la Castellanzese deciso da una prodezza di Samotti, Belmonte si esprime così: "Partita molto complicata contro una squadra rognosa, sono contento per l’atteggiamento della mia squadra. Forse siamo meno belli rispetto alle primissime uscite, ma più efficaci. Questa voglia di vincere e il desiderio di aiutare i compagni che ci contraddistinguono, ci permetteranno di toglierci grandi soddisfazioni".

Ro.San.