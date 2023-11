Calcio - Serie "D»: il punto. Il "ds» Remaschi: "Il Ghiviborgo meritava almeno il pareggio»

E’ un Ghiviborgo che non conosce mezze misure quello che torna dalla trasferta di Grosseto: o vince o perde, mai un pareggio in questo campionato. Dopo tre successi consecutivi infatti, i colchoneros si arrendono ai torelli maremmani, ma lo fanno in pieno recupero e dopo aver duellato alla pari con un avversario ben più forte e quotato che, senza dubbio, è il favorito numero uno per la vittoria finale.

Il "ds" Sasha Remaschi commenta così la prova dei suoi: "Peccato per il risultato, ma soddisfatto della prestazione della squadra che ha giocato bene, tenendo la partita in equilibrio fino all’ultimo. E’ mancata, purtroppo, quel pizzico di buona sorte che ci poteva permettere di pareggiare; ed i minuti di recupero sono lì a provarlo: prima il gol del Grosseto in mischia, poi il palo colpito da Poli subito dopo, per quello che sarebbe stato il 2 a 2, sicuramente più giusto per come si è sviluppata la gara". "Nel primo tempo – puntualizza il ds – dopo il vantaggio dei padroni di casa, c’è stata una bella reazione e l’1 a 1 di Tommaso Carcani". "Nella ripresa – aggiunge Remaschi – il Ghiviborgo ha tenuto bene il campo, rischiando pochissimo e rimendo sempre pronto a colpire. Poi l’amaro epilogo che, però, non inficia la positiva prestazione, contro un Grosseto forte e completo in ogni reparto che certamente vincerà il campionato".

"Ora guardiamo con fiducia ai prossimi impegni – chiude Remaschi – : domenica arriva l’Orvietana e ci prepareremo a dovere per tornare a fare punti". Sconfitta, dunque, ma tanto orgoglio in casa colchonera, per come si sta comportando la squadra, per il bel gioco e per una classifica molto buona. Domenica, poi, si torna al "Carraia", dove nel frattempo è stata completata la copertura delle tribune e lo stadio ha assunto un fascino un po’ all’ inglese.

Flavio Berlingacci