Calcio - Serie "D»: il punto. Venturi: "Bravo Tau. Sconfitta immeritata»

Peccato. Due sconfitte interne consecutive contro due corazzate non scalfiscono quanto di buono realizzato sinora dal Tau Altopascio che, se il campionato fosse terminato domenica scorsa, sarebbe nei play-off. Notevole soddisfazione, dopo aver conquistato la salvezza. In ogni caso due ko che lasciano l’amaro in bocca. Contro il Livorno, per il vantaggio iniziale degli amaranto, poi rimontati; con il Follonica Gavorrano per aver incassato il gol dopo appena novanta secondi e per aver messo alle corde la miglior difesa del campionato.

Solo per la pressione esercitata dal 30’ del primo tempo in poi, sarebbe stato giusto un pareggio. Anche perché sono state costruite diverse occasioni. Ma, quando si sbaglia una chance colossale come al 26’ del secondo tempo, allora ci sta anche di perdere. Il portiere del team maremmano, Filippis, scuola Empoli ed ex del Tau, dove ha militato un segmento della passata stagione, sbaglia clamorosamente il rinvio; recupera la sfera Odianose che lo evita in dribbling, ma, poi, con la porta vuota, l’attaccante tira incredibilmente a lato. Insomma, un match stregato ed un avversario davvero... indigesto per la formazione di Venturi che, all’andata, venne battuta con lo stesso punteggio e gol metallifero realizzato al 91’.

"Abbiamo messo sotto per 75’ il Gavorrano che è molto più attrezzato di noi, abbiamo creato molto senza subire quasi nulla – commenta Venturi – : c’è solo da complimentarsi con i nostri ragazzi. Il gol dopo 2’ ha fatto saltare il banco. Abbiamo accusato la rete subìta, perdendo coraggio nelle uscite. Poi prodotte molte opportunità senza avere pericoli. E’ mancato solo il gol. Ci siamo salvati con dieci giornate di anticipo, adesso puntiamo allo step successivo, il quinto posto. Ora dobbiamo analizzare gli errori fatti".

Domenica prossima trasferta a San Giovanni Valdarno, contro un avversario che arriva da nove risultati utili consecutivi.

Massimo Stefanini