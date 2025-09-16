Calcio Serie D. Il tecnico Belmonte si fa sentire e la Folgore sbanca Merate

Dopo due giornate la classifica non si guarda mai. Ma, forse, non vale nel girone B di Serie D dove in testa a punteggio pieno ci sono ChievoVerona e Folgore Caratese. La prima inserita da tutti come la grande favorita assieme al Milan Futuro (che domani pomeriggio alle 15 vedremo di scena a Solbiate per il recupero della prima giornata contro la Leon) e che domenica ha saputo sbancare un campo difficilissimo come quello della Casatese Merate, la seconda che invece è partita più alla chetichella a livello di pronostici, anche per un’età media ora molto bassa. Ad ora, il campo dice che tutto è stato fatto a modo. A dire il vero le squadre a punteggio pieno sarebbero tre. C’è anche l’Oltrepo che però sconta un punto di penalizzazione per situazioni amministrative relative a un paio di anni fa e quindi rincorre a quota 5. La vittoria degli azzurri a Villa d’Almè è scaturita nel secondo e secondo capitan Castellano, autore del primo dei due gol, molto merito va a mister Belmonte (foto). "Durante l’intervallo si è fatto sentire. Ci ha detto dove colpire, siamo tornati in campo e abbiamo fatto due gol. Forse potevamo gestire meglio il finale però l’intervento che ha fatto negli spogliatoi ci ha dato la carica per vincere la partita".

Ro.San.