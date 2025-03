Calcio serie D. Il Trestina ricarica le pile. Poi il trittico determinante

TRESTINA – Dieci giorni per ricaricare le pile e guardare con fiducia ad un rush finale a dir poco fondamentale per il Trestina. La vittoria di sabato scorso contro il Grosseto ha riacceso l’entusiasmo in casa bianconera e ridato ossigeno alla classifica. Prima vittoria dopo il ritorno in panchina di Simone Calori: "Il presidente ci aveva chiesto un successo anche per festeggiare il veglione serale e l’abbiamo accontentato". Eh sì perché subito dopo la gara contro il Grosseto, staff, giocatori e tifosi con le loro famiglie si sono ritrovati al Borgo Palace di Sansepolcro per celebrare, come da tradizione in casa bianconera, il Carnevale. Ospite speciale Roy Paladini che ha imitato Michael Jackson ispirando, in qualche modo, anche il direttore generale Lorenzo Bambini che si è lasciato andare ad una promessa: "Se vinciamo, ci vestiamo da Michael Jackson sia io che il direttore sportivo Sante Podrini". La squadra continua ad allenarsi in vista della sfida che mercoledì 12 marzo vedrà il Trestina di scena a Seravezza contro la Fezzanese. Gara spostata di tre giorni per la contemporaneità proprio con la gara del Seravezza contro il Flaminia. "Avremmo potuto anticipare al sabato – sottolinea il ds Podrini – ma, visto che domenica 16 marzo ci sarà la sosta, abbiamo preferito giocare di mercoledì". Trestina che poi tornerà in campo domenica 23 ospitando il San Donato Tavarnelle, poi, il 30 marzo, la trasferta ad Ostia. Tre partite, contro tre rivali dirette, che decideranno la stagione dei bianconeri.