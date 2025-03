Calcio serie D. Il Trestina recrimina ma può sperare

TRESTINA - Recriminazioni e rinnovata fiducia, timori e speranze, con la consapevolezza che ci sarà da lottare sino alla fine: sentimenti contrastanti per il Trestina, nella domenica di pausa del campionato. Il match di mercoledì contro la Fezzanese ha lasciato un po’ d’amaro in bocca per il gol ingiustamente annullato a Ferri Marini, autore poi della rete del pareggio contro un avversario con il quale evidentemente si esalta (doppietta all’andata).

Una vittoria in terra ligure avrebbe di fatto permesso agli altotiberini di ridurre al lumicino le possibilità dell’avversario di evitare la retrocessione diretta: obiettivo primario, questo, anche della truppa del presidente Leonardo Bambini, al momento terzultima. Terzo risultato utile consecutivo per la squadra di mister Calori, capace per la seconda gara di fila di recuperare lo svantaggio.

Un lutto ha colpito ieri la famiglia bianconera: il Trestina ed il San Biagio Promano si uniscono al dolore del responsabile del Settore Giovanile Lorenzo Biagioni per la scomparsa del padre Giancarlo, premiato dalla Figc nel 2016.

Paolo Cocchieri