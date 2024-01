Calcio serie D. Imolese ko a Pistoia: mai una gioia in trasferta. D’Amore: "Reagiamo già con il Progresso»

Un piccolo passo indietro e una ruota che ancora non gira a sufficienza per l’Imolese, punita anche domenica al primo errore e poi non più in grado di rimettere in piedi la partita.

Contro l’Aglianese, è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime sette per i rossoblù, apparsi in leggera ripresa dopo il successo contro il Mezzolara di dieci giorni fa, prima di scivolare nuovamente nel buio, confermando quel mal di trasferta che da due mesi affligge la squadra di D’Amore. In Toscana, non sono bastati 40 minuti di buona intensità e di superiorità rispetto ai padroni di casa.

"Salvo il primo tempo, mentre nel secondo siamo andati peggio: la gara però è girata sull’1-0, è stato quello l’episodio che ha indirizzato tutto il resto della partita – commenta D’Amore –. In avvio abbiamo creato più di un’occasione per passare in vantaggio e, al di là della traversa colpita da Ale, il pallino del gioco era tutto dalla nostra parte. Poi, il gol ci ha tagliato le gambe, anche se credo che avremmo potuto reagire in maniera diversa, peccato non esserci riusciti".

Paga un’altra volta la dura legge del gol l’Imolese, quel gol ormai diventato una moda negativa per i rossoblù: sono 12 quelli incassati nelle ultime 10 giornate, dopo i soli 5 concessi nelle prime 9 uscite. Numeri in netto calo, rispetto a un inizio che aveva fatto sognare, e che pesano anche sulla classifica, con Gulinatti e compagni che, dopo il ko di tre giorni fa, sono stati raggiunti al settimo posto dall’Aglianese, e si trovano oggi, in coabitazione con la Pistoiese tutti e tre a quota 27 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sulla zona calda.

Decisive, in merito, saranno le prossime due partite, domenica in casa contro il Progresso e il weekend successivo sul campo della Sammaurese, quest’ultima, come i rossoblù, parte del gruppone di squadre inserite nel limbo tra il sogno playoff e l’incubo playout. Due appuntamenti che anticiperanno un febbraio di fuoco, in cui l’Imolese sarà protagonista anche nei quarti di Coppa Italia contro i laziali dell’Ardea.

Giovanni Poggi