Calcio serie D. Imolese, Potepan tra campo e società: "La coppa per crescere. E Sarti è una certezza»

Siamo alle solite, l’Imolese crea ma non finalizza, gioca ma non graffia. A dirlo lo stesso Potepan. "Anche questa volta abbiamo creato tanto, facendo un primo tempo molto buono, ma alla fine ci manca sempre la stessa cosa: la finalizzazione – dice –. Dobbiamo cominciare a centrare lo specchio e provare poi a chiudere le partite, anche perché abbiamo visto che poi basta poco per perderle, anche ingiustamente, come stava per capitare a noi. Testimone è questa partita con la Correggese che, pur chiudendosi con cinque difensori e giocando solo con palle lunghe, alla fine, ha rischiato di segnare. Quando crei volume di gioco e tieni tanto la palla, devi però anche saperla gestire e fare la scelta giusta".

Dal campo alla scrivania, dove Sarti, il giovane imprenditore designato ormai da un mese ad acquistare la maggioranza delle quote del club, sembra sul punto di mettere il tutto nero su bianco. Come assicura Potepan. "Siamo entusiasti della nuova proprietà, li conosco da tempo e abbiamo un buon rapporto. Nuova proprietà e nuovi innesti? Adesso vogliamo continuare con i ragazzi che già abbiamo in rosa, migliorandoci e migliorandoli. Vedremo poi a mercato aperto se arriverà qualcuno. L’obiettivo, oggi, deve essere quello di vincere la prossima partita e andarci a prendere quello che non ci siamo presi domenica". Prima del Progresso, domenica a Castel Maggiore, domani l’impegno di coppa con la Correggese, per il replay del match di due giorni fa (terminato sullo 0-0). Un’occasione per concedere minutaggio ai nuovi arrivati, Rizzi su tutti, tornato in rossoblù dopo le parentesi con Corticella e San Marino, e già in cima alle gerarchie di Potepan per il reparto offensivo. "La coppa ci servirà per dar minutaggio a tutti".