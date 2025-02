Calcio Serie D. In casa Poggibonsi. Martucci è out. Mignani-Bellini sì

Assente il difensore Martucci per squalifica, mentre rientrano, dopo aver scontato entrambi un turno di stop disciplinare, Mignani a centrocampo e Bellini in attacco. È il quadro che interessa il Poggibonsi in vista del confronto di domani alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti con il Ghiviborgo. Michele Beoni, chiamato di nuovo a rimpiazzare al timone mister Calderini, valuta anche in questa vigilia la situazione all’interno del collettivo con la volontà di individuare il miglior undici per la sfida con la compagine della Valle del Serchio. Cambiamenti all’orizzonte, quindi, nello schieramento di partenza, per un Poggibonsi chiamato ad affrontare una rivale capace di imprese di valore, nonostante qualche battuta a vuoto come quella patita domenica scorsa con una Virtus Flaminia in rimonta dalle posizioni di zona bassa. È comunque un’ottima compagine, quella dai colori bianco, rosso e celeste, un undici che si avvale da questa stagione del contributo di un atleta, Gianni Barbera, che ha lasciato un’ottima impronta durante la sua triennale permanenza nel team dei Leoni in serie D. La seduta odierna potrebbe fornire delle risposte allo staff tecnico, in merito a un organico che ha dovuto fare i conti con più di una defezione, anche se domenica scorsa nella partita in trasferta con il San Donato Tavarnelle ha avuto modo di riaffacciarsi Salvadori al campo di gioco subentrando nella ripresa, nella giornata che ha visto anche l’esordio, per uno spezzone, del baby Fermi. In un reparto offensivo che ha conosciuto la defezione di Vitiello, attuale miglior realizzatore del Poggibonsi. Nel campionato nazionale juniores, Poggibonsi di scena questo pomeriggio alle 14,30 con il Montevarchi fuori casa. I rossoblù del Valdarno, a quota 21 nel girone H, precedono di una lunghezza il Poggibonsi.

Paolo Bartalini