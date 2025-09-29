Calcio serie D, in settimana il passaggio di quote societarie. L’Imolese da viaggio continua a pareggiare

TUTTOCUOIO

0

IMOLESE

0

TUTTOCUOIO: Testoni; Bardini, Fino, Bechini, Colferai, Mangiaracina (42’ st Pinzolo), Sichi (36’ st Renda), Del Rosso (39’ st Foresta), Di Stefano (33’ st Chiti), Cicioni (19’ st Vecchio), Giorgetti. A disp. Ricco, Severi, Salto, Berto. All. Firicano.

IMOLESE: Salgado; Elefante, Ricci, De Chiara; Barnabà, Troiano, Manzoni (39’ st Cocchi), Agbugui (39’ st Riccardi); Capozzi (15’ st Melloni), Manes (33’ st Dragoi), Mattiolo (26’ st Accursi). A disp. Cipi, Nistor, Leveh, Serra. All. Potepan.

Arbitro: Cornel Pal di Roma1.

Note: ammoniti Manzoni, Sichi, Capozzi, Cicioni e Agbugui.

PONTEDERA (Pisa)

Un altro pari esterno per l’Imolese, il terzo di fila con quello di ieri agguantato a Pontedera contro il Tuttocuoio: un buon punto, anche se i rimpianti non mancano per le occasioni lasciate per strada nel primo tempo e a inizio ripresa, ma la squadra di Potepan c’è, resta imbattuta lontano da Imola e raccoglie il quarto risultato utile in cinque gare.

Niente fuochi d’artificio in questo avvio di campionato, ma sostanza e costanza. Pronti, via e l’Imolese flirta subito col gol, con una bella conclusione di Manes sugli sviluppi di un corner.

Poco dopo, invece, sono i toscani a colpire, con Colferai, che da buona posizione, calcia in orbita. Primo tempo equilibrato, ma anche nervoso e spezzettato: alla mezz’ora ci prova Capozzi, che impegna Testoni. Lo stesso attaccante, a inizio ripresa, avrebbe la chance di rifarsi, su un pallone invitante capitato dentro l’area avversaria, ma anche questa volta il risultato non è quello sperato. Poi il secondo tempo segue il copione del primo, fatta eccezione per il brivido procurato al minuto 69 dalla punizione di Mangiaracina, che piega in due la traversa e fa sudare freddo i rossoblù. Nel finale, spazio a Melloni e all’esordiente Accursi, ma il match non si schioda dallo 0-0. Così finisce al Mannucci: tra 6 giorni Mattiolo & Co. di nuovo di scena al Galli, contro la Correggese. Prima prevista l’ufficializzazione del passaggio delle quote di maggioranza del club da Di Benedetto a Sarti.

Giovanni Poggi