Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio serie D, in settimana il passaggio di quote societarie. L’Imolese da viaggio continua a pareggiare

Calcio serie D, in settimana il passaggio di quote societarie. L’Imolese da viaggio continua a pareggiare

TUTTOCUOIO 0 IMOLESE 0 TUTTOCUOIO: Testoni; Bardini, Fino, Bechini, Colferai, Mangiaracina (42’ st Pinzolo), Sichi (36’ st Renda), Del Rosso (39’ st...

di GIOVANNI POGGI
29 settembre 2025
L’allenatore dell’Imolese Potepan fa sentire la sua voce in campo (Isolapress)

L’allenatore dell’Imolese Potepan fa sentire la sua voce in campo (Isolapress)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

TUTTOCUOIO

0

IMOLESE

0

TUTTOCUOIO: Testoni; Bardini, Fino, Bechini, Colferai, Mangiaracina (42’ st Pinzolo), Sichi (36’ st Renda), Del Rosso (39’ st Foresta), Di Stefano (33’ st Chiti), Cicioni (19’ st Vecchio), Giorgetti. A disp. Ricco, Severi, Salto, Berto. All. Firicano.

IMOLESE: Salgado; Elefante, Ricci, De Chiara; Barnabà, Troiano, Manzoni (39’ st Cocchi), Agbugui (39’ st Riccardi); Capozzi (15’ st Melloni), Manes (33’ st Dragoi), Mattiolo (26’ st Accursi). A disp. Cipi, Nistor, Leveh, Serra. All. Potepan.

Arbitro: Cornel Pal di Roma1.

Note: ammoniti Manzoni, Sichi, Capozzi, Cicioni e Agbugui.

PONTEDERA (Pisa)

Un altro pari esterno per l’Imolese, il terzo di fila con quello di ieri agguantato a Pontedera contro il Tuttocuoio: un buon punto, anche se i rimpianti non mancano per le occasioni lasciate per strada nel primo tempo e a inizio ripresa, ma la squadra di Potepan c’è, resta imbattuta lontano da Imola e raccoglie il quarto risultato utile in cinque gare.

Niente fuochi d’artificio in questo avvio di campionato, ma sostanza e costanza. Pronti, via e l’Imolese flirta subito col gol, con una bella conclusione di Manes sugli sviluppi di un corner.

Poco dopo, invece, sono i toscani a colpire, con Colferai, che da buona posizione, calcia in orbita. Primo tempo equilibrato, ma anche nervoso e spezzettato: alla mezz’ora ci prova Capozzi, che impegna Testoni. Lo stesso attaccante, a inizio ripresa, avrebbe la chance di rifarsi, su un pallone invitante capitato dentro l’area avversaria, ma anche questa volta il risultato non è quello sperato. Poi il secondo tempo segue il copione del primo, fatta eccezione per il brivido procurato al minuto 69 dalla punizione di Mangiaracina, che piega in due la traversa e fa sudare freddo i rossoblù. Nel finale, spazio a Melloni e all’esordiente Accursi, ma il match non si schioda dallo 0-0. Così finisce al Mannucci: tra 6 giorni Mattiolo & Co. di nuovo di scena al Galli, contro la Correggese. Prima prevista l’ufficializzazione del passaggio delle quote di maggioranza del club da Di Benedetto a Sarti.

Giovanni Poggi

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su