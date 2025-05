Calcio Serie D. La festa per la salvezza: "Ora consolidiamoci». Cittadella, serata di gala: "Un gruppo clamoroso»

L’ultimo tassello della stagione appena conclusa è stato anche il primo di quella nuova in casa Cittadella Vis Modena, che ieri sera nella splendida cornice del Mammut Club di Modena ha celebrato con sponsor e autorità l’ottimo 7° posto al debutto in Serie D. Una serata di gala – sotto la guida del patron Paolo Galassini e dei soci Marco Bombarda e Alberto Benuzzi – che è stata anche l’occasione per annunciare il nuovo assetto societario, tutto nel senso della continuità rispetto all’anno appena terminato.

Come anticipato, è stato confermato in panchina mister Mattia Gori col vice Damiano Bertani. Dietro la scrivania Alberto Biagini assume l’incarico di direttore sportivo e direttore tecnico, Fabrizio Zanichelli sarà direttore generale corporate prima squadra, Bob Fantazzi direttore generale HR prima squadra e Simone Riccó confermato team manager e responsabile della logistica.

"Le scelte sono state tutte le segno della continuità" ha spiegato Michele Marchesini, ad area sport che ha aperto la serata, in cui è stato fatto il bilancio del campionato appena concluso. "C’è grande soddisfazione per il 7° posto al debutto assoluto in una D così difficile – ha spiegato Fantazzi – e anche per la stagione 2025-26 l’obiettivo è di consolidarci e fare un campionato con l’obiettivo primario della salvezza. Per alzare l’asticella dobbiamo crescere ancora e consolidarci".

Biagini ha parlato delle linee tecniche da dare alla squadra. "Stiamo facendo delle valutazioni con il mister – le sue parole - che è al centro del nostro progetto per creare una rosa che abbia il giusto mix fra giovani e over, idea che è fondamentale per un buon campionato in D. Siamo contenti dei ragazzi che abbiamo avuto, li ringraziamo tutti, chi resta e chi non resta, è stato un gruppo clamoroso per professionalità e serietà. Ripartiremo da questo zoccolo duro. L’obiettivo? Chi vive senza ambizione perde un’occasione, si parte per salvarsi, poi magari a dicembre se hai fatto bene si possono aprire scenari differenti". Mister Gori potrà lavorare da subito sulla sua squadra dopo il subentro dello scorso dicembre. "La stagione ci ha lasciato più cose positive che da migliorare – ha spiegato – ma è difficile parlare di obiettivi perché non sappiamo nemmeno contro chi giocheremo. L’ambizione è sicuramente quella di volerci ancora migliorare".

Davide Setti