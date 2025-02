Calcio Serie D. La Folgore insegue il salto: "Battiamo la big Varesina»

Questo pomeriggio allo Sportitalia Village arriva la Varesina e mister Carobbio chiede alla sua squadra il salto di qualità al cospetto di una big. Test difficile per gli azzurri che però in casa raramente sbagliano. "Sì, è arrivato il momento di fare punti negli scontri diretti che è la cosa che fin qui ci è un po’ mancata" spiega il tecnico. "Se è vero che siamo in crescita rispetto al girone di andata, lo dobbiamo dimostrare proprio in occasioni come questa contro una squadra forte che ha superato un momento di appannamento e ora sta benissimo. Saranno 90 minuti sul filo dell’equilibrio".

La Folgore Caratese attualmente è al secondo posto, a -7 dalla vetta occupata dall’Ospitaletto (che oggi ospita il Breno) ma a +1 da Desenzano e Pro Palazzolo impegnate rispettivamente con Sant’Angelo e Crema mentre la Varesina è dietro di due lunghezze. "Ci aspetta un ciclo di quattro partite decisivo" guarda avanti Carobbio che ha convocato 20 giocatori. Manca lo squalificato Arpino, al suo posto di fianco a Bigolin giocherà Cadile mentre è ancora indisponibile in attacco Forchignone. Diretta dalle 14.30 sui canali di Sportitalia.

Ro.San.