Calcio Serie D. La Folgore corre veloce. Domani test Vis Nova

In virtù del piazzamento nei playoff della passata stagione la Folgore Caratese non scenderà in campo nel weekend per il turno preliminare di Coppa Italia. Lo farà domenica prossima quando è in programma il primo turno e sfiderà la Pro Sesto in casa. E domani amichevole alle 17 con la Vis Nova. Mister Belmonte avrà quindi più tempo per oliare i meccanismi di un gruppo quasi nuovo ma che si sta già ben comportando in pre-season. Il 3-1 con la Primavera del Milan è lì a testimoniarlo. "Ma il risultato conta fino a un certo punto, sono soddisfatto per i principi di gioco espressi. È bello vincere, ma lo è ancora di più mettendo in atto le cose provate in settimana. Sotto questo punto di vista abbiamo compiuto un altro passo avanti" spiega Belmonte che da qui alla Coppa Italia e soprattutto al campionato (esordio il 7 settembre contro la Varesina sempre a Carate) se ne aspetta di ulteriori. "C’è ancora tantissimo lavoro da fare, 25 giorni non sono sufficienti anche se mi sento di dire che siamo a buon punto rispetto alla tabella di marcia".

Ro.San.