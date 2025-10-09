Calcio Serie D. La Folgore eliminata. Rigori fatali in Coppa

L’avventura in Coppa Italia della Folgore Caratese termina già ai 32esimi di finale eliminata ai calci di rigore dal Club Milano. Tantissimo turn-over, come era nelle previsioni, per mister Belmonte. Domenica allo Sportitalia Village c’è la partitissima col ChievoVerona e i big vanno giustamente preservati, ma allo stesso tempo non manca la voglia di vincere alla compagine azzurra. Lo stesso si può dire per i milanesi che però vanno immediatamente sotto di un gol in virtù del primo dei due sigilli di Campani praticamente al primo tiro in porta della gara. Mancano pochi minuti all’intervallo e la formazione ospite perviene al pareggio grazie a Vedovati. La partita sembra prendere una piega proprio a cavallo del riposo perché a inizio ripresa i biancorossi milanesi mettono la freccia; dal dischetto Ientile non fallisce. Il forcing della Folgore Caratese viene premiato alla mezz’ora di gioco: l’esecuzione a giro ancora di Campani col destro è da manuale. Il match si trascina fino ai calci di rigore dove il Club Milano è precisissimo (5-7 il punteggio finale) estromettendo dalla competizione l’undici di Carate.

Ro.San.