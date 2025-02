Calcio Serie D. La Folgore ospita Breno e l’aquila di Bernabé

Alle 15 a Verano c’è Folgore Caratese-Breno. Ma alle 14.30 c’è soprattutto il derby bresciano tra Ospitaletto e Pro Palazzolo, prima contro quarta anche se la differenza tra le due attualmente è minima visto che Paloschi & C. stanno attraversando un momento di grazia dopo essersi aggiudicati le ultime due partite segnando nove gol (tra cui i cinque proprio alla Folgore). La Pro ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la capolista. Il Desenzano, secondo, riceverà un’altra big del torneo come il Chievo Verona che nel girone di ritorno sta viaggiando a ritmi da primato con sei vittorie e un pareggio. Insomma, una domenica importante nel girone B di Serie D dove è proprio la formazione di Carobbio quella con l’impegno sulla carta più agevole contro una squadra di metà classifica. La Folgore Caratese oggi in piena lizza per vincere il campionato in un contesto equilibrato e combattuto che questa sera potrebbe avere completamente un altro volto visti i tanti scontri al vertice. E soprattutto si gioca alla Sportitalia Arena dove a parte l’incidente di percorso proprio con il Palazzolo, la squadra azzurra si è sempre espressa su livelli altissimi. Per la gara contro il Breno Carobbio ha convocato venti giocatori. Rispetto alla trasferta di domenica scorsa a Sona rientra a centrocampo Pedone, non compare ancora in lista il difensore Oliveri come del resto l’ultimo arrivato in attacco dal Taranto (ma di proprietà dell’Avellino) Francesco Sacco. Ma l’assenza sicuramente più importante in vista del Breno è sicuramente quella di Forchignone, autentica spina nel fianco per le difese avversarie nelle ultime gare disputate; out anche Codraro. Ospiti senza lo squalificato Cretti. Prima del match, alle 14.30, gli spettatori potranno assistere all’imperdibile volo dell’aquila Olympia, mascotte della Lazio fino al recente allontanamento dall’Olimpico del suo addestratore – anch’egli presente – Juan Bernabè. Trasmissione in diretta in streaming sui canali di Sportitalia.

Ro.San.