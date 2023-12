Calcio Serie D. La Folgore a Palazzolo. Sul mercato Esposito al posto di Cibsah

Trasferta bresciana per la Folgore Caratese che questo pomeriggio (14.30) sarà impegnata sul campo della Pro Palazzolo che in classifica ha 7 punti in più rispetto ai lambraioli. Servono tassativamente i tre punti per non essere risucchiati nella “palude”. Arbitra Pasquetto di Crema. Intanto la società si è già mossa durante il mercato di riparazione. Era in tribuna domenica e sarà a disposizione di Carmine Parlato l’esperto centrocampista classe 1992 Nicolò Esposito, proveniente dall’Atletico Castegnato (girone C serie D) dove ha giocato 12 gare segnando anche un gol. È stato ufficializzato a metà settimana e non è la prima volta per lui in Brianza avendo già difeso i colori del Seregno in serie D dal 2017 al 2019, l’anno scorso era alla Castellanzese per un totale di 300 gettoni in categoria. Prenderà il posto di Raman Cibsah (foto), arrivato in pompa magna a inizio stagione in virtù del suo ricco curriculum, ma che mai ha convinto a pieno, forse non adatto alla categoria. In uscita anche uno degli ultimissimi arrivati: verso la rescissione il difensore centrale Bianchi.

Ro.San.