Calcio Serie D. La Folgore si rinforza. C’è l’esterno Gambino

Giovanni Gambino è un nuovo giocatore della Folgore Caratese. Lo annuncia la Vis Pesaro, società d’appartenenza dell’esterno d’attacco classe 2004 che ha rinnovato il contratto al ragazzo fino al 2028 per poi girarlo a titolo temporaneo per una stagione ai brianzoli.

L’anno scorso dopo avere iniziato la stagione a Pesaro, ha disputato il girone di ritorno in Serie D alla Nuova Igea Virtus collezionando 13 presenze e segnando una rete. L’anno precedente, sempre in D, ha difeso i colori del Casarano mettendo insieme tra Coppa, campionato e playoff 35 partite con due reti all’attivo.

Il giocatore, nato a Roma, è cresciuto nelle giovanili della Lazio. E chissà se Gambino sarà in campo, magari per uno spezzone nel corso della ripresa, già oggi alle 17 in occasione del match amichevole della sua Folgore contro la Primavera del Milan. Appuntamento alle 17 al nuovo stadio Sportitalia Village. È la quarta gara di pre-season per gli azzurri dopo quelle contro Renate, Pavia e Primavera del Como.

Ro.San.