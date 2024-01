Calcio Serie D. La Folgore arriva all’ultimo respiro. La vittoria torna dopo 69 giorni

Gli attaccanti che arrivano dalla Liguria fanno felice la Folgore Caratese e riportano in riva al Lambro una vittoria che mancava da9 giornate e 69 giorni. La coppia d’attacco Barranco-Esposito prelevata dall’Albenga a dicembre fa il suo dovere contro il Legnano freddato all’ultimo tiro, poi contestato e chiamato a raccolta dopo il triplice fischio dai suoi ultras che hanno monopolizzato il pomeriggio dello Sportitalia Village. Quanta fatica però per regolare i lilla in quello che era un vero e proprio spareggio playout. Ma con questi tre punti provvidenziali la Folgore si estrae un poco dalla zona caldissima anche se la sensazione è che di lavoro per Parlato ce ne sia tanto da fare. L’approccio è importante, il piano gara è chiaro e funziona perché il pressing dei padroni di casa spegne sul nascere il tentativo, a volte velleitario, di costruzione dal basso. La ferocia della Folgore porta poco di concreto e nemmeno Panatti sembra ispirato. L’1-0 scaturisce da una bella azione manovrata che smarca a destra Balamontis, il suo cross è diretto all’altezza del primo palo, un invito a nozze per Barranco (foto) che anticipa il marcatore e di testa insacca da vero bomber. Ma la Folgore ripete i suoi errori e come a Pero contro il Club Milano subisce immediatamente il gol dagli avversari, è il primo di Bardelloni con la maglia lilla, il suo colpo di testa pesca Viscovo a metà strada. Chiude forte la Folgore, Barranco viene murato due volte e poi cade su presunto contatto di Becchi, l’arbitro è a un metro e ammonisce l’argentino per simulazione. Nel secondo tempo il ritmo cala vistosamente e nemmeno i cambi sembrano dare sprint. Più pericolosa, specie nel finale, la Folgore. Prima Ravarelli dice di no a Balamontis che sfonda a destra e poi all’incornata di Arpino. A tempo scaduto la combina grossa Silvestre che sbaglia un’uscita aprendo una prateria per Barranco, bravo anche a fornire assist per l’ex compagno all’Albenga Roberto Esposito, puntuale alla deviazione vincente.

Ro.San.